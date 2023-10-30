60 علامة تجارية عالمية تشارك في «أسبوع الساعات» بدبي 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، تستضيف الإمارة النسخة السادسة من معرض «أسبوع الساعات» يوم 16 نوفمبر المقبل، والتي تحتفي بفن صناعة الساعات، وتتيح الفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال.

ويشهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة. ويجمع المعرض، الذي يقام في مبنى البوابة بمركز دبي المالي العالمي، بين العديد من الصناعات، مثل صناعة الساعات، والتصميم، والسيارات، والفنون.

وستعرض أكثر من 60 علامة تجارية عالمية رائدة في عالم صناعة الساعات أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف العديد من هذه العلامات عن إصدارات محدودة حصرياً في هذا الحدث المميز.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض مساحات عرض خاصة للعلامات التجارية العالمية، بما في ذلك رولكس، وأوديمار بيجيه، وتودور، وهوبلوت، وشوبارد، وأوليس ناردين، وجيرارد بيريجو، وفان كليف آند آربلز، وشانيل، وبولغاري، لعرض أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها.

كما يضم المعرض صالة مخصصة لعشاق ومحبي الساعات للمشاركة في جلسات نقاش حول آخر ما توصل إليه فن صناعة الساعات من ابتكارات وإبداعات.

وسيتضمن برنامج هذا العام كذلك مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من خبراء ورواد صناعة الساعات في العالم.

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