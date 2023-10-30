معرض عالم القهوة 2024 يرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للصناعة

المصدر: البيان

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يُركّز معرض عالم القهوة - دبي 2024 على حركة القهوة المستدامة، وهي توجّه عالمي يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع القهوة، وتوسيع نطاق الزراعة الصديقة للبيئة، وتبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمرارية سلاسل إمداد القهوة من خلال تضافر جهود التجار والمزارعين والمصنّعين والمستهلكين؛ ويُقام المعرض الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، ويستقطب آلاف الزوّار المتخصصين، ومجموعة واسعة من محبّي وخبراء وروّاد صناعة القهوة من جميع أنحاء العالم، باعتباره أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصّة في مجال القهوة.

يُجسّد المعرض بنسخته الثالثة التطوّر والنموّ الكبيرين في سوق القهوة في المنطقة، ويتيح منصّةً مهمّة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج وتوزيع القهوة، في ظل تنامي الإقبال على انتاج القهوة المستدامة المعتمدة، التي تشير التقديرات إلى أنَّ سوقها سيسجل نمواً بنسبة تتراوح بين 15 - 20 بالمائة خلال الفترة المتبقّية من العام 2023.

وفي هذا الصدد قال سامر مشعل، المدير التنفيذي بشركة سيد كوفي روسترز: "نؤكّد في شركة سيد كوفي روسترز على التزامنا الراسخ بتقديم القهوة بأعلى جودة ممكنة، وبطرق تضمن الحفاظ على كوكبنا وتدعم المجتمعات المحلية، ونُعرب عن فخرنا بالمشاركة في معرض عالم القهوة 2024 لنسلط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وحلولنا، الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع؛ وفي إطار سعينا لتلبية توقعات عملائنا والحفاظ على كوكبنا للأجيال المُقبلة، فإننا نحرص على تقديم منتجات قهوة مستدامة، ابتداءً بزراعة القهوة وفق ممارسات صديقة للبيئة، ووصولًا إلى التغليف الصديق للبيئة ودعم المزارعين المحليين."

وفي إطار تركيز المعرض على تعزيز استدامة القطاع، فسوف يبرز دور حلول التغليف الصديقة للبيئة، مثل أكياس القهوة القابلة للتحلل وإعادة التدوير، مع التطرّق إلى أهمية إنتاج قهوة خالية من انبعاثات الكربون من خلال المنهجيات الصديقة للبيئة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والإدارة المتقدّمة للنفايات؛ وسوف يفرد معرض "عالم القهوة 2024" حيزًا واسعًا للممارسات التي تقلل من الهدر خلال مراحل الإنتاج والتصنيع، بما في ذلك تجفيف القهوة المتقدّم، والإدارة المُثلى لسلاسل التوريد، والزراعة العضوية للقهوة والاستعاضة عن المبيدات الحشرية الكيميائية.

وفي هذا الإطار، قال جيمي براون، المدير التنفيذي لشركة كوفي بلانيت: "نؤمن بأهمية المساهمة في تحقيق الاستدامة في صناعة القهوة. ونلتزم بتطوير واعتماد أفضل الممارسات لضمان أن تتماشى عملياتنا من الزراعة إلى التحميص والتعبئة مع مبادئ حماية البيئة وتعزيز جودة حياة المزارعين والمجتمعات المحلية؛ ونتطلّع من خلال مشاركتنا في المعرض عرض أحدث ابتكاراتنا وحلولنا التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، وتوفير قهوة عالية الجودة تعبّر عن قيمنا المستدامة."

تستند حركة القهوة المستدامة إلى مجموعةٍ من الركائز الرئيسية، أبرزها زراعة البن الصديقة للبيئة. وتنطوي هذه المنهجية على اعتماد ممارسات زراعية صديقة للبيئية، من قبيل تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلة من الأشجار لمحاكاة البيئة الطبيعية لأعماق الغابات وتعزيز التوازن البيئي وحماية التنوّع البيولوجي والارتقاء بجودة القهوة. وفي هذا الصدد، فإنّ العديد من الشركات تعمد إلى استخدام ملصقات للتوعية بسبل إنتاجها للقهوة، مثل مُلصق "القهوة المزروعة في الظل" (Shade-Grown Coffee) ومُلصق "التجارة المباشرة للقهوة مع المزارعين" (Direct-Trade Coffee) الذي يُشير إلى شراء حبوب البن مباشرة من المزارعين، ما يضمن حصولهم على مردودٍ أفضل وتزويد المحامص والمستهلكين بحبوب البن الأعلى جودة.

بدورها، قالت شوق بن رضا، مديرة معرض عالم القهوة دبي 2024: "يتضمن جدول فعاليات المعرض هذا العام تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل حول الاستدامة، بمشاركة خبراء الصناعة من حول العالم بأفكارهم وخبراتهم الرامية إلى تحقيق هذا الهدف الجوهري لصناعة القهوة المستدامة التي تتطلب جهدًا شاملًا يبدأ من حقول البن وينتهي بكوب القهوة، مع مراجعة جميع خطوات هذه العملية بعناية، بما في ذلك الزراعة واعتماد الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، مرورًا بعملية التحميص التي تُراعي النكهات الطبيعية للقهوة، وصولاً إلى تعبئتها بشكل يحافظ على جودتها، ويقلل من الأثار السيّئة على البيئة؛ وسوف يتبنى المعرض رؤية محورها دفع عجلة الابتكار في صناعة القهوة ورسم خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة للقطاع."



ونظراً لاعتماد زراعة القهوة بشكل مكثّف على المزارعين والعمّال، فسوف يُسلّط المعرض الضوء على أهمية تمكين ودعم المزارعين والعمّال، وتدريبهم على الممارسات الزراعية المستدامة ورفدهم بالموارد اللازمة لتعزيز الاستدامة على امتداد مراحل صناعة القهوة؛ ويتم ذلك من خلال برامج التحقق من المصادر لتشجيع ممارسات زراعة القهوة المستدامة وتعزيز جودة حياة المزارعين؛ كما يتطرّق المعرض إلى دور حركة القهوة المستدامة في الحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز جودة القهوة وتحسين مذاقها، ما ينعكس إيجابًا على قيمتها في السوق.

يُجسّد معرض عالم القهوة 2024 رؤية "دي إكس بي لايف" المتمثّلة في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة تحديات قطاع القهوة، وتحقيق التوازن بين الأرباح والبيئة والمجتمع، وضمان استمرار توفّر منتج القهوة للأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء مستقبل قهوة أكثر استدامة.

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