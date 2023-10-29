«زد/ ين»: دبي وجهة الشركات الراغبة في النمو

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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وصفت مؤسسة «زد/ ين»، دبي بأنها وجهة الشركات الراغبة في التوسع والنمو. ووصف تقرير المؤسسة البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية دبي أيضاً بأنها مركز عالمي للأعمال يتمتع بموقع استراتيجي، وبنية تحتية ذات طراز عالمي، وسياسات صديقة للمستثمرين، ما أتاح لدبي أن تؤسس لنفسها مكانة متميزة ووجهة رئيسةً للشركات الراغبة في التوسع والنمو، وخاصة أن لديها اقتصاداً متنوعاً، كما تتمتع بسمعة كونها مركزاً عالمياً للابتكار والتميز.

وأضاف التقرير أن جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال تعززت أكثر بما لديها من سمعة كونها مدينة عالمية تتسم بالديناميكية، وتتيح للمقيمين فيها مستوى معيشياً مرتفعاً، وحياة اجتماعية نابضة بالحركة. وتابع التقرير أن ثمّة مزايا جعلت من دبي موقعاً جذاباً للمواهب، والمستثمرين، وروّاد الأعمال، والشركات القادمة من أنحاء العالم كافة سعياً للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن هذه المزايا تشمل البنية التحتية ذات الطراز العالمي التي تمتلكها دبي، وما توفره للمقيمين بها من وسائل عصرية للراحة والرفاهية، فضلاً عن التزامها حيال مبدأ الاستدامة. وأفاد بأن «مركز دبي المالي العالمي» يقع في موضع القلب من النظام البيئي المزدهر للأعمال التجارية في دبي.

وذكر التقرير أن «مركز دبي المالي العالمي» يُعد الحاضنة الرائدة للابتكار في خدمات التقنية المالية «فينتك» على مستوى الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوبي آسيا.

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