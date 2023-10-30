الإمارات قبلة العالم في نوفمبر.. فعاليات ترسم المستقبل في مختلف القطاعات

المصدر: أبوظبي - وام

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تتحول الإمارات خلال نوفمبر المقبل، إلى الوجهة العالمية الأولى للأحداث والفعاليات، عبر استضافتها مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم. وتتنوع الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

«COP28»

وتستضيف الإمارات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبليْن.

وتتطلع دولة الإمارات، إلى استقبال العالم في المؤتمر، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة، تحقق التقدم، وترفع سقف الطموح المناخي، من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

وتستضيف أبوظبي قمة عالمية، يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم، يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.

قمة استدامة

وتستعد «فوربس الشرق الأوسط» لإطلاق «قمة قادة الاستدامة 2023»، التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة، بين 1 و3 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت شعار «تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة». وتسهم القمة بدور حيوي في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

تعزيز مكانة

وتستضيف أبوظبي ملتقى فورتشن العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة. كما تنطلق أعمال الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.

فن أبوظبي

وتنطلق في 22 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي، التي تقام في منارة السعديات، بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم.

وأعلن «فن أبوظبي»، عن اختيار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثّل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي 59 في بينالي فينيسيا العام الماضي، فناناً لحملة المعرض البصرية هذا العام.

الكونغرس العالمي للإعلام

وتنعقد فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتُنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويتيكس والاقتصاد الأخضر

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض، منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويوفّر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار، والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية.

كما تستضيف دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 28 و29 نوفمبر 2023، في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا.

قمة المعرفة

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن انطلاق النسخة الثامنة من «قمَّة المعرفة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي، يومي 21 و22 نوفمبر، فيما سيكون يوم 23 عن بعد. وتتمحور القمة التي تنعقد تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة.

معرض دبي للطيران

وتستضيف دبي فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران نوفمبر المقبل، بمشاركة عالمية واسعة، حيث يرسم المعرض من دبي مستقبل القطاع عالمياً، لا سيما مع انتهاء تداعيات جائحة «كورونا»، وفتح الأجواء أمام حركة الناقلات في العالم، وانتعاش السياحة الدولية مجدداً. ويقام المعرض في مطار دبي ورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر، بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين، لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية، واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلاً عن تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تقنيات الفضاء، وجهود التوطين في القطاع، من خلال حملة «اصنع في الإمارات»، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

الشارقة الدولي للكتاب

وتنطلق مطلع نوفمبر، فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة. ويشارك في المعرض ناشرون وعارضون من 108 دول، ويقدم 1.5 مليون عنوان، في الوقت الذي يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديد، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب. وتشهد هذه الدورة تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، وتستهدف كل الأعمار.

كما تستضيف جامعة الشارقة، فعاليات «المؤتمر العربي الرابع عشر في علوم الفضاء والفلك»، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، الذي ينظمه الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بالتعاون مع الجامعة، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

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