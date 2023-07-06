مسؤول هندي: نهج استباقي لدبي في التنويع الاقتصادي والاستعداد للمستقبل

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أثنى عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس وزراء الهند، سانجيف سانيال، في حديثه أخيراً مع البرنامج الحواري الهندي «ذا رانفير شو»، على نهج دبي الاستباقي في تنويع أنشطتها الاقتصادية ووضع نفسها في الصدارة لناحية الإعداد لمستقبل ما بعد النفط، مشاركاً وجهات نظره بشأن التحديات التي تواجه الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي واحد.

ابتكار

ولفت الخبير الاقتصادي إلى مخاطر الاعتماد على مورد وحيد، مشيراً إلى ما قامت به دبي لناحية «ابتكار مركز مفتوح للأعمال والتجارة والتمويل وغيره».

وسلطت ملاحظته الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي وضرورة قيام الدول بتوسيع آفاقها بما يتجاوز الموارد المحدودة، مركزاً على جهود دبي لتطوير القدرات وإرساء أساس متين يمتد إلى ما بعد النفط، حيث وضعت دبي نفسها من خلال الترويج النشط لصناعات بعيداً عن الوقود الأحفوري، لتكون المدينة الأوفر حظاً في التحضير لمستقبل قد يتجاوز الاعتماد على النفط.

قدرات

وفي المقابلة، عبر سانيال عن ذلك بقوله: «أود أن أشير إلى أنه إذا كان اقتصادك بأكمله يعتمد بالكامل على مورد طبيعي، خاصة إذا كان لديك أعداد كبيرة من السكان وما إلى ذلك، فإن العديد من المشكلات تحدث بسبب ذلك».

وأوضح سانيال: «وإذا ما تجاوزنا فترة النفط.. فإن الأمر المثير هو أن دبي هي الأكثر احتمالاً للنجاة والبقاء عقب هذا التحول بعيداً عن النفط، لبنائها قدرات وأشياء أخرى».

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