«آي تي نيوز أفريكا»: دبي ثاني أذكى مدن العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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اختار موقع «آي تي نيوز أفريكا» الشبكي الجنوب أفريقي دبي ثاني أذكى مدينة على مستوى العالم، وذلك ضمن تقرير نشره الموقع بعنوان «أذكى 7 مدن في العالم: المدن التي تقود الطريق في الابتكار الحضري».

وأكد التقرير أن دبي معروفة برؤيتها الطموحة، وأنها حققت قفزات كبيرة على طريق التطور والتحول إلى مدينة ذكية، بعد أن اتخذت عدة مبادرات في سبيل بلوغ هذا الهدف، ومنها تبني أنظمة النقل الذكي، كتشييد البنى التحية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية، ومبادرة التاكسي الطائر ذاتي القيادة.

وأوضح التقرير أن تبني دبي استراتيجية التعاملات اللاورقية داخل أروقة دوائرها الحكومية، من خلال تقنية سلاسل الكتل «بلوك تشين»، يعزز التزامها بالتحول إلى مدينة مستقبلية ذكية.

وأضاف إن هذا الالتزام يتجلى أيضاً في تركيز حكومة دبي على تزويد متعامليها بتجربة رقمية سلسة من دون أي معوقات أو عراقيل روتينية.

جدير بالذكر أن باقي المدن السبع التي اختارها الموقع ضمن قائمته لأذكى سبع مدن على مستوى العالم هي: أمستردام وطوكيو وكوبنهاغن وبرشلونة وسنغافورة، والتي نالت المراكز من الثالث إلى السابع، على التوالي، فيما كانت صدارة القائمة من نصيب لندن.

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