«سينكو» تتوسع عالمياً بافتتاح أول مكاتبها خارج الهند في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في استقطاب شركة «سينكو للذهب والألماس» الهندية إلى دبي، حيث قامت الشركات بافتتاح أول مكاتبها خارج الهند في دبي بهدف التوسع عالمياً.

وتحظى الشركة بمكانة مرموقة في الهند، رسختها على مدى خمسة عقود مع امتلاكها 139 صالة عرض، وتحقيقها مبيعات سنوية تقارب 450 مليون دولار، ويعتبر الفرع الجديد للشركة في دبي أول صالة عرض لها خارج الهند.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تشكل قصة «سينكو» نموذجاً ملهماً للشركات، التي نتطلع لاستقطابها إلى دبي، حيث نعتز بدورنا في مساعدة هذه الشركات على التوسع في دبي، وتعتبر «سينكو» إحدى أعرق علامات المجوهرات في شبه القارة الهندية، وقد قمنا بمساعدتها على الاستفادة من الفرص، التي يتيحها قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات المزدهر في دبي، ومنذ تأسيس مكتبنا الخارجي في مومباي في 2018 واصلنا التزامنا الدائم بمساعدة أعضائنا على تعزيز علاقاتهم التجارية مع الهند، وتعزيز وعي الشركات الهندية حول مزايا تأسيس الأعمال في دبي.

من جانبه، قال سوفنكار سين، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «سينكو»: إذا ما نظرنا إلى خططنا التوسعية العالمية فلن تكون أي مدينة أخرى سوى دبي، فهي مدينة الذهب كما عرفت. نحن متفائلون ببدء نشاطاتنا وعملياتنا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونعبر عن عميق شكرنا لغرفة دبي العالمية على مساعدتنا في تأسيس أعمالنا في دبي، ونمتلك نظرة إيجابية حول مستقبل أعمالنا في دبي وتعاوننا مع الغرفة.

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