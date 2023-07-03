دبي ترسخ جاذبيتها بين أسواق رأس المال عالمياً

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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أكد خبراء ومحللو أسواق مال أن سوق دبي يمتلك ركائز عديدة ترسخ من مكانة دبي مركزاً عالمياً في مجال أسواق رأس المال، وهي الاكتتابات العامة الناجحة، والأرباح القوية للشركات، فضلاً عن الإطار التشريعي المتطور، والكوادر المحترفة المؤهلة من حكام وقضاة ماليين متخصصين لديهم خبرة كبيرة، إلى جانب متانة النظام المالي للإمارة.

وتضمنت ركائز سوق دبي أيضاً، بحسب الخبراء، السلطة المالية المستقلة للسوق، وتوفير القوانين الدولية، والبنية التحتية المميزة من مبانٍ وموانئ ومطارات، إلى جانب احتواء السوق على عدد كبير من المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المزدهرة.

وقال الخبراء لـ«البيان» إن هناك العديد من الشركات تدرس التحول إلى مساهمة عامة، خصوصاً بعد النشاط الأخير الذي يشهده سوق دبي وارتفاع السيولة لمستويات غير مسبوقة، إضافة لذلك، تشهد الطروحات الأولية في سوق دبي إقبالاً من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، بما يعكس الثقة الكبيرة في النهج الاقتصادي إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين.

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