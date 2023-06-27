«أناليتيكس إنديا»: الإمارات نموذج في الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تسريع الإنجازات العلمية، والتكنولوجية المتقدّمة، جنباً إلى جنب مع دعم المواهب المحليّة، وجذب كبار الباحثين العالميين، وهو ما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وذكرت مجلة Analytics India، «أناليتيكس إنديا» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أنَّ بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الهيّن؛ ولكن عدداً قليلاً من الشركات في أنحاء العالم هي التي تستطيع ذلك، فعلى سبيل المثال كان على مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا اختراع حاسوب عملاق لـOpenAI لتدريب نماذج اللغات الكبيرة «LLMs».

وأفاد تقرير للمجلة الهندية بعنوان: «ماذا يمكن أن تتعلم الهند من الإمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بأنَّه في بناء نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، فإنَّ الهند يجب أن تستلهم وتتعلم من تجربة الإمارات، بعد إطلاق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد في البحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس بحوث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، نموذجه اللغوي الضخم «فالكون» بسعة 40 مليار عامل متغير.

وتحت عنوان «دروس من الإمارات»، أشار كاتب التقرير إلى أنَّ معهد الابتكار التكنولوجي تأسس بتمويل من حكومة أبوظبي في سنة 2020، وقد حقق تقدّماً ملحوظاً في غضون عامين، الأمر الذي ظهر جليّاً في إنشاء نموذج لغوي ضخم كـ«فالكون» يتفوّق على نظيره الذي اخترعته «ميتا».

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