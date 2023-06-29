دبي مثال يحتذى عالمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «إنتر تيلز» الهندي أن اعتماد دبي الاستباقي للذكاء الاصطناعي يشكل مثالاً يحتذى به لمدن أخرى في جميع أنحاء العالم، عبر إطلاقها مبادرات التقدم التكنولوجي، والنظام البيئي الرقمي.

وقال الموقع في تقرير: «تحتل دبي موقع الصدارة في ثورة الذكاء الاصطناعي، إذ تستفيد الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة على حد سواء من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعزز الابتكار والنمو في مختلف الصناعات، حيث يعمل على تغيير مشهد المدينة الذكية في دبي، وتشكيل صناعة الترفيه، وتعزيز التجربة الحضرية الشاملة، عبر المحتوى المخصص والإبداع المدفوع بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المحسّنة».

وأضاف: تحتضن دبي، المعروفة بروحها الابتكارية والتزامها بالتقدم التكنولوجي، القوة التي ستغير قواعد الذكاء الاصطناعي في رحلتها نحو أن تصبح مدينة ذكية في الترفيه، بحسب ما أشار موقع «إنتر تيلز».

ووصف الموقع نهج دبي في استخدام الذكاء الاصطناعي بنهج التفكير المستقبلي الذي سيحدث ثورة في صناعة الترفيه، وذلك من خلال القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات وفهم تفضيلات المستهلك، إذ تُحدث الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية تنظيم المحتوى الترفيهي وتقديمه والاستمتاع به.

وأوضح الموقع أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تمكّن مزودي صناعة الترفيه من تقديم تجارب مخصصة يتردد صداها مع الجماهير على مستوى أعمق.

وتابع: «من خلال الاستفادة من القدرات التنبؤية للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات توقع تفضيلات المستهلكين وتخصيص المحتوى وفقًا لأذواقهم الفردية، بدءًا بتوصيات الأفلام والموسيقى المخصصة إلى تجارب الألعاب التفاعلية».

وقال: «بالإضافة إلى الترفيه، يعمل الذكاء الاصطناعي على جعل البنية التحتية الذكية في دبي أكثر كفاءة واستجابة، عبر التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، يمكن لمسؤولي المدينة تحسين تخصيص الموارد وإدارة حركة المرور والخدمات العامة، مما يضمن تجربة سلسة وممتعة للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، وبالتالي تحسين الجودة الشاملة للحياة في المدينة».

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