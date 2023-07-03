الذكاء الاصطناعي يحدد أعلى 5 مشروعات عقارية عائداً بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية، أعلى 5 مشروعات عقارية في دبي من حيث العائد الإيجاري على الاستثمارات. وأجرت المنصة هذا الرصد، بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في احتساب خطة الاستثمار لكل مشروع بدقة شديدة. وبحسب دراسة جديدة أجرتها «رياليست»، التي تعتمد في دراساتها وأبحاثها على إمكانات الذكاء الاصطناعي في رصد البيانات العقارية وتحليلها، وتوقع آفاق نمو قطاع العقارات في مختلف الأسواق، فإن الرصد راعى العديد من العوامل التي من شأنها التأثير بصفة يومية في آلية تسعير أي مشروع عقاري.

وأفادت الدراسة بأن المشروعات الخمسة هي:

1 «فلل كاميليا»: تقع «فلل كاميليا»، ضمن حي «داماك هيلز 2»، وتتضمن منازل ريفية فخمة، ويتكون المنزل الواحد من ثلاث غرف نوم. وتُقدر دراسة «رياليست» العائد الإيجاري على الاستثمار في مشروع «فلل كاميليا»، بنسبة 7.9 %.

2 «شقق هولاند جاردنز» من «نشاما للتطوير العقاري»: يُعد «شقق هولاند جاردنز» مشروعاً جديداً ضمن مشروع «تاون سكوير دبي»، ويتضمن استوديوهات وشققاً تتكون من غرفة واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف. وبحسب دراسة «رياليست»، فإن العائد الإيجاري على الاستثمار في مشروع «شقق هولاند جاردنز»، يُقدر بنسبة 7.2 %.

3 «ريجينت ريزيدنس»: يقع المشروع ضمن مشروع «تاون سكوير دبي». وتُقدر دراسة «رياليست» العائد الإيجاري على الاستثمار في مشروع «ريجينت ريزيدنس»، بنسبة 7.2 %.

4 «شقق ذا كوميونيتي» في «موتور سيتي»: يطرح هذا المشروع مفهوماً جديداً للعيش المشترك، والذي يكتسب شعبية متزايدة بين جيل السكان الشباب من مواليد الألفية الثالثة. وتُقدر الدراسة العائد الإيجاري على الاستثمار في مشروع «شقق ذا كوميونيتي»، بنسبة 6.8 %.

5 «الأندلس»: يُعد مشروع «الأندلس»، واحداً من 16 مجتمعاً عمرانياً ضمن وجهة «عقارات جميرا للغولف». وتُقدر دراسة «رياليست» العائد الإيجاري على الاستثمار في مشروع «الأندلس»، بنسبة 6.4 %.

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