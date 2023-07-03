50 % نمو مبيعات العقارات التجارية بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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ساهم تنامي جاذبية دبي الاستثمارية بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين والشركات متعددة الجنسية في ارتفاع الطلب على المكاتب إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري، وخصوصاً في مناطق الأعمال الرئيسية بالإمارة، وتؤكد الأرقام على زيادة ضخمة تصل إلى 50% بمبيعات العقارات التجارية بدبي في النصف الأول.

وانعكس الارتفاع الكبير للطلب على زيادة إيجارات المكاتب في ظل ارتفاع مستويات الأشغال بالتزامن مع نمو مبيعات الوحدات المكتبية، لكن تبقى تكاليف المكاتب في دبي أكثر تنافسية من عواصم المال والأعمال العالمية الأخرى.

صفقات

وارتفعت مبيعات العقارات التجارية في دبي من 2 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 3 مليارات درهم منذ بداية 2023 حتى نهاية يونيو، محققة بذلك نمواً بنسبة 50%.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 1332 صفقة بيع لمكاتب في دبي بقيمة 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 1084 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، ليحقق بذلك سوق المكاتب نمواً بنسبة 40% في قيمة المبيعات ونحو 23% في عدد صفقات البيع. وتم بيع 1299 وحدة مكتبية جاهزة بقيمة 2.1 مليار درهم بالإضافة إلى 33 وحدة مكتبية بيعت على الخريطة بقيمة 25 مليون درهم.

مناطق

واستحوذت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب في دبي، حيث سجلت 613 صفقة بيع لوحدة مكتبية بقيمة فاقت المليار درهم، تلتها أبراج بحيرات جميرا التي سجلت مبيعات لوحدات مكتبية بقيمة تجاوزت 619 مليون درهم. وبينما احتلت منطقة برشا هايتس المرتبة الثالثة من حيث عدد صفقات بيع الوحدات المكتبية بـ 56 صفقة بيع قيمتها تجاوزت 58 مليون درهم، جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي قيمة مبيعات المكاتب، حيث سجلت 234 مليون درهم قيمة 13 صفقة بيع لوحدات مكتبية. وفيما يتعلق بمبيعات المحال التجارية، فقد تم تسجيل 474 صفقة بيع بقيمة 823 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 360 صفقة بيع بقيمة 502 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 64% في إجمالي القيمة.

واستحوذت منطقة «ميدان ون» على أكبر مبيعات للمحال التجارية مسجلة 178 مليون درهم قيمة 92 صفقة بيع، تلتها منطقة الخليج التجاري التي سجلت 108 ملايين درهم قيمة 42 صفقة بيع. فيما شهدت المدينة العالمية المرحلة الأولى أكبر عدد من صفقات بيع المحال التجارية، حيث سجلت 124 صفقة بقيمة ناهزت 60 مليون درهم.

ثقة

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «أستيكو» – لـ«البيان» إنه على مدى الأشهر الستة إلى الاثنى عشر الماضية، شهد الطلب على المكاتب في دبي ارتفاعاً كبيراً، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر على المديين القصير والمتوسط.

وأضاف: أدى الاستثمار الداخلي القوي، مدعوماً بمبادرات تطوير بيئة الأعمال بفضل الجهود الحكومية، إلى زيادة الثقة في الأعمال وجذب شركات جديدة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مع ارتفاع عدد التراخيص التجارية الجديدة، الأمر الذي حفز الطلب على المساحات المكتبية، ولا سيما مواصفات الدرجتين A / +B في المواقع البارزة.

وأوضح إنجار أن الجزء الأكبر من الطلب على المكاتب في دبي يتركز في المناطق المالية والتجارية الحالية بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري ووسط مدينة دبي، وشارع الشيخ زايد، وبرشا هايتس وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام. ولفت إلى أن دبي، ورغم تميزها بالعديد من المناطق الرئيسية التي تضم مساحات مكتبية من الفئة A، إلا أنها بحاجة لزيادة المعروض في المواقع الرئيسية نظراً لارتفاع الطلب على هذه الفئة.

تحفيز

ومن جانبه قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز إن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي تعزز من مكانة الإمارة ضمن أكثر مراكز الأعمال جاذبية في العالم، حيث تواصل تطوير السياسات المحفزة لنمو الاقتصاد المحلي، وعززت انفتاحها الاقتصادي على العالم بشكل متسارع وعززت هذا التوجه بعد الجائحة، وقد انعكست تأشيرات الإقامة طويلة الأمد إيجاباً على سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وأضاف: في الربع الأول من عام 2023، تصدرت مستويات الاستفسار عن مساحات المكاتب وأنشطة التأجير مزيجاً من المستثمرين الداخلين الجدد وأنشطة دمج العمليات من قبل الشركات، ولكن الداخلين الجدد إلى سوق الإمارة شكلوا 40% إجمالي الطلب في ظل تشجع الشركات على توسيع عملياتها في الإمارة بفضل السياسات المحفزة لبيئة الاستثمار، وقد أدت الزيادة الكبيرة في نشاط التأجير خلال الربع الأخير إلى تقليل المساحات الشاغرة ضمن الأصول المكتبية ذات الجودة الجيدة من الدرجة A.

ولفت بيلاي إلى أن الطلب من قبل المستثمرين ورواد الأعمال يتركز على المكاتب من الفئة A ضمن المناطق الحرة، وخصوصاً في منطقة مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى أبراج ون سنترال. ثم هناك أيضاً المناطق الحرة في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت التي تشهد طلباً متنامياً من قطاعات مختلفة، وخصوصاً التكنولوجيا والاتصالات وخدمات الإعلام.

وأشار بيلاي إلى أن دبي استفادت من نمو الاقتصاد المحلي والإقليمي والسياسات الحكومية المواتية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ونتيجة لذلك، تتمتع الأماكن المكتبية الرئيسية في دبي بأعلى مستويات الإشغال.

وأضاف بيلاي: «عندما يتعلق الأمر بتكاليف المكاتب الرئيسية للمستأجرين (بما في ذلك الإيجارات، وتكاليف التجهيز، وحوافز الإيجار وما إلى ذلك)، تقف دبي عند 116.6 دولاراً للقدم المربع، لتبقى بذلك أقل مقارنة بنظيراتها من المدن عالمياً مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة».

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