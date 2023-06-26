177.3 ملياراً أعلى مبيعات نصفية في تاريخ عقارات دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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واصل القطاع العقاري في دبي أداءه التاريخي مسجلاً أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق في أول 6 أشهر من العام الجاري، فتم تسجيل 60440 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 177.3 مليار درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومع وصول قيمة الرهن العقارية المسجلة في النصف الأول من العام 2023 إلى 61.7 مليار درهم مع هبات بقيمة 13.6 مليار درهم، بلغ مجمل التصرفات العقارية في دبي في أول 6 أشهر من العام الجاري 252.7 مليار درهم.

وبالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي شهد 42842 صفقة بيع بقيمة 114 مليار درهم، تصل نسبة النمو المحققة في قيمة مبيعات العقار بدبي في النصف الأول من العام الجاري إلى 55.5 % مع نمو 44 % في عدد صفقات البيع.

كما تتجاوز قيمة المبيعات العقارية المسجلة في أول 6 أشهر من 2023 قيمة المبيعات السنوية المسجلة كل عام في دبي من العام 2009 وحتى العام 2021.

مبيعات

وتضمنت المبيعات المسجلة في دبي في النصف الأول من العام الجاري 47411 صفقة بيع لوحدات سكنية وتجارية بقيمة 94.5 مليار درهم و7451 صفقة بيع للأراضي بقيمة 67.4 مليار درهم و5578 صفقة بيع لمبانٍ بقيمة 15.3 مليار درهم.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الكبرى من مبيعات العقارات في دبي في النصف الأول من العام الجاري، فسجلت 30116 صفقة بيع بقيمة 107.5 مليارات درهم، مقارنة بـ25371 صفقة بيع بقيمة 79.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً بـ35 % في قيمة المبيعات.

وسجلت مبيعات العقارات على الخريطة في أول 6 أشهر من العام الجاري 30324 صفقة بيع بقيمة 69.8 مليار درهم، مقارنة بـ17471 صفقة بقيمة 34.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو قدره 103 % في قيمة المبيعات.

أكبر صفقة

وشهدت دبي في النصف الأول من 2023 تسجيل أكبر صفقة بيع في تاريخ القطاع العقاري وهي صفقة بيع لأرض مساحتها تناهز 203 ملايين قدم مربعة في منطقة مقطرة المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي بقيمة 3.8 مليارات درهم، إضافة إلى أغلى شقة سجلت صفقة بيعها رسمياً على الإطلاق بقيمة 410 ملايين درهم وذلك في مشروع بولغاري لايتهاوس في جزيرة جميرا باي.

نخلة جميرا

وتصدرت نخلة جميرا قائمة المناطق الأكثر مبيعاً للعقارات في دبي في النصف الأول من العام الجاري، فسجلت 13.2 مليار درهم قيمة 1447 صفقة بيع وتلتها في المرتبة الثانية منطقة دبي كريك هاربر بـ10.28 مليارات درهم قيمة 3012 صفقة، وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثالثة مسجلة 10.21 مليارات درهم قيمة 4531 صفقة بيع، وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة بـ10 مليارات درهم قيمة 2440 صفقة، فيما جاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الخامسة بـ8.7 مليارات درهم قيمة 1453 صفقة.

بينما سجلت قرية جميرا الدائرية أكبر عدد من صفقات البيع في دبي فشهدت 6548 صفقة بيع بقيمة 6.4 مليارات درهم.

وعززت دبي جاذبيتها وجهة استثمارية عقارية بفضل تنوع المنتجات وتعدد الخيارات الاستثمارية فيما ساهم تدفق الزوار والسياح والسكان لغرض العمل والإقامة في إنعاش الطلب على الوحدات العقارية.

كما ساعد تميز المشاريع الجديدة في استقطاب أثرياء العالم حيث عزز الإمارة مكانتها وجهة للعيش والإقامة بدعم تسهيلات الإقامة والتأشيرات حيث باتت وجهة مفضلة للباحثين عن الرفاهية والاستقرار من حول العالم.

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