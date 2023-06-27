«تليغراف»: دبي تتحدى التراجع الاقتصادي العالمي وتستقطب الثروات

المصدر: دبي - البيان

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قالت صحيفة تليغراف البريطانية إنَّ دبي تواصل تحدي التراجع الاقتصادي العالمي، مستقطبة أصحاب الثروات المرتفعة، من شتى أنحاء العالم، مشيرة إلى أنَّ دولة الإمارات كانت أقوى الأسواق نمواً للثروة الخاصة في عام 2022، حيث بلغت الأصول المدارة نحو نصف.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية فإنّه من المتوقع أن تصل الثروة المالية في الإمارات لـ800 مليار دولار في عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقارب 10%.

وبحسب صحيفة التليغراف فإنّه من المتوقّع ارتفاع أسعار العقارات الرئيسية في دبي، حيث نقلت عن محللين أنَّ اللوائح التنظيمية المُيسّرة لبدء الأعمال التجارية والاستثمار في العقارات، هي أحد الأسباب الرئيسية للنمو.

وأشار تقرير التليغراف أنّ أصحاب الثروات المرتفعة تضرروا بسبب عدة عوامل في بلدانهم؛ وقد عززت دبي مكانتها نقطة جذب رئيسية لهم، موضّحاً أنَّ «بعد ما يقرب من 15 عاماً من التوسع المطرد في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجعت الثروات الخاصة عالميا بنسبة 4% في عام 2022 إلى 255 تريليون دولار». وأكّد التقرير توقّعات انتعاش السوق خلال عام 2023 بنحو 5% ليصل إلى 267 تريليون دولار.

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