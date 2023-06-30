عرض الـ 12 ساعة يجذب الآلاف في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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امتلأت المراكز التجارية في دبي بآلاف المتسوقين لاغتنام فرص التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، من خلال عودة عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

وامتدت الـ 12 ساعة أمس من الـ 10 صباحاً إلى الـ 10 مساءً، ووصلت التخفيضات إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في جميع أنحاء المدينة. وكان بإمكان المتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بتخفيضات هائلة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

وحظي المتسوقون بفرصة دخول السحب للفوز بمليون نقطة شير لتصبح مليونير شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر خلال مدة العرض، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» مسح إيصالات الشراء عبر التطبيق للمشاركة تلقائياً في السحب.

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