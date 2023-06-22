بيع شقة بـ 100 مليون درهم في نخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم مبيع شقة بقيمة 100 مليون درهم في مشروع سيكس سينسز ريزيدنسز في نخلة جميرا.

وتبلغ مساحة الشقة 26513 قدم مربع وتضم 5 غرف.

ويقع المشروع في الهلال الغربي لنخلة جميرا وهو الأول لمجموعة الفنادق والشقق السكنية الفاخرة التي تحمل علامة «سيكس سينسز» التجارية إلى دولة الإمارات، ويضمّ 60 جناحاً فندقياً فاخراً و162 شقة سكنية.

وتقوم مجموعة «سيليكت» العقارية، وشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC) بتطوير المشروع الذي يُتوقّع الانتهاء من بنائه في الربع الأخير من العام 2024.

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