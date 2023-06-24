15.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي 15.6 مليار درهم الأسبوع الماضي، مع 3243 مبايعة بقيمة 9.08 مليارات درهم، منها 278 مبايعة للأراضي بقيمة 1.74 مليار درهم، و2965 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.34 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 82 مبايعة بقيمة 212 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 252 مليون درهم بمنطقة القوز الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 334 مبايعة بقيمة 294 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 271 مبايعة بقيمة مليار درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 240 مبايعة بقيمة 416 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 5.61 مليارات درهم، منها 114 رهن أراضٍ بقيمة 723.93 مليون درهم، و552 رهن فلل وشقق بقيمة 4.88 مليارات درهم، أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 3 مليارات درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 388 مليون درهم.

وتم تسجيل 139 هبة بقيمة 933.63 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 160 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.

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