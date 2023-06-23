«بلومبرغ»: عقارات دبي تستعد لأقوى دورة إنشاءات منذ 6 أعوام

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «بلومبرغ» أن الانتعاش اللافت الذي تشهده سوق العقارات في دبي حالياً أغرى شركات التطوير العقاري التي تنشط في الإمارة بالتحضير لأقوى دورة إنشاء تشييد تشهدها دبي منذ 6 سنوات أي منذ 2017.

ونشرت الوكالة، أمس، تقريراً عن عقارات دبي بعنوان «أحدث موجة ازدهار عقاري في دبي أغرت المشترين الأثرياء بخوض المزيد من المخاطر».

وتضمن التقرير مقابلة مع باراثيوشا جورابو، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات لدى «كور» للاستشارات العقارية، والتي رصدت إقبالاً متزايداً من شركات التطوير العقاري على تدشين المزيد من المشروعات في دبي، على خلفية الطلب المتزايد من جانب المشترين والمستثمرين العقاريين على عقارات الإمارة، ونوهت بأن الشركات تنتهج نهجاً أكثر حصافة وتحوطاً في التعامل مع الانتعاش العقاري الراهن في الإمارة تلافياً لأي فقاعة عقارية.

وتوقعت جواربو مزيداً من الارتفاع في أسعار العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بحيث يتراوح الارتفاع بين 10% إلى 12%.

وأفادت«بلومبرغ» بأن العام الجاري فقط شهد تدشين خطط لإنشاء 24658 وحدة جديدة في دبي. وأضاف أن «إعمار العقارية» استأثرت بنصيب الأسد من هذه الخطط، وأعلنت مؤخرا تدشين مشروع على الواجهة المائية لدبي كُلفته 20 مليار دولار وسيتضمن نحو 7000 وحدة سكنية تُصنّف غالبيتها كمنازل فخمة أو فلل.

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