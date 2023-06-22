5 تريليونات درهم تحويلات مالية بالدولة في 4 أشهر

المصدر: سامح الليثي – أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 5.068 تريليونات درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023.

وأوضح تقرير العمليات المصرفية الصادر عن المصرف اليوم الأربعاء أن نشاط التحويلات ارتكز على التحويلات، التي تمت بين البنوك، وبإجمالي تجاوز 3 تريليونات و196مليار درهم، موزعة بنحو 778.4 مليار درهم في شهر يناير، وأكثر من 784.7 مليار درهم في شهر فبراير، و914.9 مليار درهم في شهر مارس، و 718.1 ملياراً في شهر أبريل.

ووصل إجمالي تحويلات الأفراد 1.872 تريليون درهم، حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم، ونحو 430 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، ثم 550.549 مليار درهم في شهر مارس، بينما شهد أبريل 454.4 مليار درهم.

أصول البنوك

من ناحية أخرى، عززت البنوك الوطنية إجمالي أصولها بأكثر من 131 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لترتفع من 3.22 تريليونات درهم نهاية العام الماضي إلى 3.36 تريليونات نهاية أبريل.

ومنحت البنوك الوطنية أكثر من 25 مليار درهم كتمويلات مباشرة للقطاعين العام والخاص خلال تلك الفترة ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها من 1.706 إلى 1.731 تريليون درهم، بينما رفعت إجمالي العملاء لديها بحوالي 120 مليار درهم إضافية مرتفعة من 1.955 تريليون درهم إلى 2.075 تريليون بنهاية أبريل.

كما رفعت إجمالي استثماراتها المتنوعة بأكثر من 29 مليار درهم مرتفعة من 482 مليار درهم إلى 511 ملياراً بنهاية الأشهر الأربعة من 2023.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز