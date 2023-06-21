المركزي: البنوك الوطنية تضيف 131 مليار درهم لقاعدة أصولها بنهاية أبريل

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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عززت البنوك الوطنية إجمالي أصولها بأكثر من 131 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لترتفع من 3.229 تريليون درهم نهاية العام الماضي إلى 3.360 تريليون نهاية أبريل من 2023.

فيما منحت البنوك الوطنية أكثر من 25 مليار درهم كتمويلات مباشرة للقطاعين العام والخاص خلال تلك الفترة ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها من 1.706 إلى 1.731 تريليون درهم.

بينما رفعت إجمالي العملاء لديها بحوالي 120 مليار درهم إضافية مرتفعة من 1.955 تريليون درهم إلى 2.075 تريليون بنهاية إبريل.

مقابل ذلك رفعت إجمالي استثماراتها المتنوعة بأكثر من 29 مليار درهم مرتفعة من 482 مليار درهم إلى 511 مليار بنهاية الأشهر الأربعة من 2023.

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