المصرف المركزي يطلق الدليل الإرشادي الجديد للأنظمة الرقابية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية على موقعه الإلكتروني، والذي يعد بمنزلة منصة تشتمل على الأنظمة والمعايير والإرشادات والقوانين ذات الصلة، والإصدارات الرقابية الأخرى.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن سلسلة مبادرات المصرف المركزي للتشجيع على اعتماد التقنيات المالية المبتكرة، وحرصه على تعزيز الشفافية والتواصل الفاعل مع المؤسسات المالية المرخصة والمستهلكين والشركاء الآخرين والمستفيدين من الخدمات.

ويوفر الدليل الإرشادي للجهات المعنية في القطاع المالي إمكانية الوصول إلى الإصدارات الرقابية، والتي يتم عرضها مباشرة على أي متصفح باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة من الخصائص الجديدة لمساعدتهم على تحديد وفهم المحتوى الرقابي، مثل الخاصية التفاعلية التي يمكنها تحويل أي مرجع إلى رابط إلكتروني يسهّل عملية التصفح المطلوبة، إضافة إلى نظام آخر لتوضيح التعديلات التي تتم على الأنظمة بمرور الوقت.

سيكون الدليل الإرشادي مرجعاً رئيسياً لجميع المعنيين في القطاع المالي، حيث يستهدف المتخصصين في القطاع بشكل أساسي، كما سيتمكّن الجمهور أيضاً من الاطلاع على الأنظمة والمعايير المتعلقة بحماية المستهلك، كونها خدمة متاحة للجميع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز