أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 3.8 تريليونات درهم بنهاية أبريل

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 1% إلى 3.803 تريليونات درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 3.765 تريليونات درهم في نهاية مارس 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 13.7% أو ما يعادل 458 مليار درهم مقابل نحو 3.345 تريليونات درهم في أبريل 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.1% من 1.896 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة زيادة بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.

وعزا «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.8% و0.5% على التوالي.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% من 2.306 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 2.1%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.9%.

وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة 2.7% و9.3% و1.4% على التوالي في ودائع القطاع الحكومي، والقطاع العام، والقطاع الخاص، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.4%.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 5.6% مرتفعة من 568.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 600.7 مليار درهم في نهاية أبريل، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة، والحساب الاحتياطي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3% و98.6% و3.2% على التوالي.

من جهة أخرى، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي حاجز 574 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضحت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 6.85% من 537.39 مليار درهم خلال مارس الماضي إلى 574.18 مليار درهم في نهاية أبريل 2023، بزيادة تعادل 36.8 مليار درهم.

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