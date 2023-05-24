البحث عن شراء عقارات في الإمارة يتضاعف 3 مرات

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت عمليات البحث عن عقارات للتملك في دبي ارتفاعاً هائلاً خلال العام الجاري بزيادة تصل إلى 3 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، وفقاً لشريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في المنصة العقارية «بروبرتي فايندر».

وفي تصريحات على هامش ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2023» في دبي، أوضح سليمان أن هناك شرائح واسعة من المقيمين المستأجرين بدأوا بالتوجه نحو التملك بالتزامن مع التركيز على العقارات ذات المساحات الأكبر في ظل تزايد الرغبة في الاستقرار لفترات أطول في دبي وتأسيس العائلة فيها. ولفت إلى ارتفاع متوسط سعر العقار المستهدف للشراء إلى 5 ملايين درهم مقارنة بـ2 إلى 3 ملايين درهم في السابق، مما يعكس ارتفاع ميزانية شراء العقار بالنسبة للأفراد.

ولفت إلى أنه بالمقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت استحواذ المشترين الدوليين غير المقيمين على النسبة الأكبر من الصفقات العقارية في دبي، تأتي النسبة الأكبر من الطلب على شراء العقارات في دبي في الفترة الراهنة من المقيمين في الإمارة، وهي الفئة التي قدمت من بضع سنوات ومن ثم قررت الاستقرار على المدى الطويل وشراء العقارات في الإمارة، وهو ما يتجسد في ارتفاع حجم الرهن العقاري بنسبة 20%، وتبلغ حالياً نسبة المقيمين من إجمالي الاستثمار العقاري 50% تقريباً، فيما كانت نسبة غير المقيمين في السنوات الماضية تتراوح من 80 إلى 90%.

البحث عن شراء عقارات في دبي يتضاعف 3 مرات

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