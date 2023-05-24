420 مليون درهم ثمناً لأغلى شقة في تاريخ دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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حققت شركة «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشيونال» رقماً قياسياً في تاريخ عقارات دبي ببيع أغلى شقة في تاريخ الإمارة على الإطلاق.

وباعت الشركة شقة حصرية في الطابق العلوي «بنتهاوس» ضمن مشروع منتجع «جميرا مرسى العرب» المجاور لفندق «برج العرب»، مقابل 420 مليون درهم، ما يعني أن سعر القدم المربعة الواحدة من الشقة يبلغ 17 ألف درهم، ذلك أن مساحة الشقة المباعة تبلغ 24628 قدماً مربعة، وبذلك تكون الشقة قد حطمت الرقم القياسي الخاص بأسعار الشقق في دبي، الذي سُجّل في وقت سابق من العام الجاري في «بولغري لايتهاوس»، حينما بيعت إحدى شقق المشروع نظير 410 ملايين درهم.

بيع أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري بـ 420 مليون درهم

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