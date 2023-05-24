البحث عن شراء عقارات في دبي يتضاعف 3 مرات

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت عمليات البحث عن عقارات للتملك في دبي ارتفاعاً هائلاً خلال العام الجاري بزيادة تصل إلى 3 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، وفقاً لشريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في المنصة العقارية «بروبرتي فايندر».

وفي تصريحات على هامش ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2023» في دبي، أوضح سليمان أن هناك شرائح واسعة من المقيمين المستأجرين بدأوا بالتوجه نحو التملك بالتزامن مع التركيز على العقارات ذات المساحات الأكبر في ظل تزايد الرغبة في الاستقرار لفترات أطول في دبي وتأسيس العائلة فيها.

ولفت إلى ارتفاع متوسط سعر العقار المستهدف للشراء إلى 5 ملايين درهم مقارنة بـ2 لغاية 3 ملايين درهم، مما يعكس ارتفاع ميزانية شراء العقار بالنسبة للأفراد.

وأشار إلى تزايد إقبال شريحة الأفراد الذين يتمتعون بسيولة مالية نحو شراء عقارات على الخريطة في المشاريع قيد الإنشاء، وهو ما ينعكس في ارتفاع صفقات بيع العقارات إلى 16 ألف صفقة بيع على الخريطة خلال الربع الأول، مقارنة بـ8000 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي قفزة كبيرة.

ولفت إلى أنه بالمقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت استحواذ المشترين الدوليين غير المقيمين على النسبة الأكبر من الصفقات العقارية في دبي، تأتي النسبة الأكبر من الطلب على شراء العقارات في دبي في الفترة الراهنة من المقيمين في الإمارة وهي الفئة التي قدمت من بضعة سنوات ومن ثم قررت الاستقرار على المدى الطويل وشراء العقارات في الإمارة، وهو ما يتجسد في ارتفاع حجم الرهن العقاري بنسبة 20 %، وتبلغ حالياً نسبة المقيمين من إجمالي الاستثمار العقاري 50 % تقريباً، فيما كانت نسبة غير المقيمين في السنوات الماضية تتراوح بين 80 لغاية 90 %.

جاذبية

وأوضح سليمان أن هذه المعطيات تأتي في ظل تزايد جاذبية دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل لجميع الجنسيات وخاصة بفضل تسهيلات تأشيرات الإقامة التي أقرت أخيراً، إلى جانب ميزة الانفتاح والتسامح والتنوع والشمول المجتمعي والثقافي الذي تتميز به الإمارة بالإضافة إلى عوامل الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن دبي هي الخيار الوحيد على مستوى المنطقة الذي يتمتع بالبيئة الحاضنة الأفضل تقنياً واستثمارياً واجتماعياً وثقافياً مع بيئة قانونية متطورة وثقة وشفافية في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن المعروض العقاري لا يكفي لمواكبة ارتفاع الطلب مما انعكس على ارتفاع أسعار العقارات وكذلك زيادة الإيجارات في ظل ارتفاع عدد القادمين الجدد إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية.

ولفت إلى استمرار التوجه نحو الفلل ومنازل التاون هاوس في دبي بشكل أكبر من الشقق مما يسهم في ارتفاع أسعارها بمعدلات تفوق ارتفاع أسعار الشقق، كما أن أسعار الفلل تجاوزت 50 % من مستويات 2014.

حلقات نقاش

وشهدت فعاليات النسخة الأولى من ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2023» مجموعة من حلقات النقاش التي تطرقت إلى مواضيع متنوعة بما في ذلك إحداث تأثيرات إيجابية باستخدام التكنولوجيا الناشئة، وتحقيق التميز في السوق، وقيادة المواهب عالية الأداء وتنميتها. وتناول الحدث بنظرة تحليلية سوق العقارات في الماضي والحاضر والمستقبل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وشارك في الحدث 300 من المتخصصين والخبراء العقاريين.

وتم خلال الحدث الإطلاق الرسمي لبرنامج شركاء «بروبرتي فايندر»، والذي يقدم مزايا للعملاء لمساعدتهم خلال رحلة عملهم.

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