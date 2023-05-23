توقعات بتجاوز مبيعات العقارات في دبي 300 مليار درهم

المصدر: البيان

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واصل سوق العقارات في دبي انتعاشه القوي مدفوعاً بتزايد وتيرة الاستثمار العقاري وتدفق أعداد متنامية من المشاهير والأثرياء على الإمارة، وسط توقعات بأن يتجاوز إجمالي مبيعات العقارات خلال عام 2023 حاجز الـ300 مليار درهم.

وأشار تقرير لشركة يونيك بروبرتيز، للوساطة العقارية في دبي إلى أن انقال الأثرياء والمشاهير ساهم بارتفاع عدد المليونيرات في الإمارة إلى أكثر من 68400، بزيادة قدرها 62 في المائة.

وأوضح أنّ دبي أصبحت وجهة أثرياء العالم المفضلة للاستقرار؛ منذ نجاحها في التعامل مع جائحة كورونا، فضلاً عن المزايا النوعية التي تتمتع بها والتي تشمل البنية الأساسية فائقة الحداثة والأمن والأمان والموقع الجغرافي المتميز .

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