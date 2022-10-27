28 مليار درهم أرباح 11 بنكاً وطنياً

المصدر: دبي ـ البيان، أبوظبي ـ وام

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ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية خلال تسعة أشهر إلى 28.16 مليار درهم، مقابل نحو 20 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ بنك أبوظبي الأول على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 10.9 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة، بارتفاع 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء بنك «أبوظبي التجاري» في المرتبة الثانية مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 4.65 مليارات درهم خلال نفس الفترة بارتفاع 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وحل «دبي الإسلامي» في المركز الثالث بعد تحقيقه نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 34% لتصل إلى 4.1 مليارات درهم مقابل 3.06 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاه بنك المشرق بـ 2.6 مليار درهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بأرباح 2.45 مليار درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وصعدت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» إلى 1.32 مليار درهم مرتفعة 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 64.4% إلى 878.8 مليون درهم. ونمت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي 24.1% لتصل إلى 568.6 مليون درهم.

وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 259.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2022، بنمو 33.5%. ونمت أرباح بنك الفجيرة الوطني 155.1% بأرباح 230.7 مليون درهم. ونجح البنك التجاري الدولي في التحول للربحية مع تحقيق 100 مليون درهم بالمقارنة مع 45 مليون درهم صافي خسائر لنفس الفترة من العام الماضي.

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