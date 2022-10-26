100 مليون درهم أرباح البنك التجاري الدولي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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أعلن البنك التجاري الدولي نتائجه المالية حتى نهاية سبتمبر، حيث حقق البنك 100 مليون درهم بالمقارنة مع 45 مليوناً للفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت القروض والسلفيات من 10.6 مليارات درهم خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 إلى 13 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2022، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، مصحوباً بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 19%.

وزاد صافي الأرباح بنسبة 32% من 34 مليون درهم في الربع الثاني 2022 إلى 45 مليون درهم للربع الثالث من عام 2022. ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 25% من 73 مليون درهم في الربع الثاني 2022 إلى 91 مليون درهم للربع الثالث. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20٪ من 158 مليون درهم في الربع الثاني إلى 189 مليون درهم للربع الثالث 2022.

وقال علي العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: تبقى مساندة عملائنا وتقديم الدعم لأعمالهم وتطلعاتهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم هي محور أعمالنا الرئيسي، وذلك بالرغم من التحديات التي نلاحظها في الاقتصاد العالمي ككل. ولقد استمر البنك التجاري الدولي بالتركيز على أن دوره الريادي في الابتكار من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، وتعزيز استراتيجيته المبنية على التركيز على عملائنا. واستطعنا خلال الربع الثالث لهذا العام تحقيق أرباح صافية قدرها 45 مليون درهم، وذلك بفضل النمو الاستراتيجي لمحفظة القروض لدينا. سنواصل تنمية أعمالنا وتزويد عملائنا بأفضل الخدمات المصرفية، والتركيز المستمر على الابتكار والعملاء.

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