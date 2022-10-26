ارتفاع أرباح بنك الفجيرة الوطني 155% إلى 230 مليوناً في 9 أشهر

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث سجل نمواً في صافي الأرباح بنسبة 155.1% على أساس سنوي محققاً 230.7 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 90.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021. كما حقق زيادة بنسبة 463.4٪ لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، حقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 932.5 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة بزيادة ملحوظة بنسبة 25.1% مقارنة بمبلغ 745.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبارتفاع قدره 2.4% على أساس ربع سنوي وبنسبة 32.9% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الحكيمة والإقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة. وتحسن عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة والمستفادة من القرار بما يتماشى مع استراتيجية التعافي الخاصة بالبنك.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: هذه النتائج الواعدة تظهر التأثير المستمر لأعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية، مع زخم إيجابي وتحسن جودة الموجودات، حيث يعد النمو الجيد في الأداء التشغيلي والصافي واعداً لنتائج العام بأكمله وما بعده، على الرغم من استمرار عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأضافت: بدافع الانتعاش القوي في الأنشطة التجارية وفي قطاع العقارات وقطاع الضيافة في أعقاب تخفيف قيود السفر، فإن الإمارات تعزز مكانتها لتحقيق أسرع نمو اقتصادي سنوي لها منذ أكثر من عقد في عام 2022. وللاستفادة من هذا النمو الإيجابي للسوق، فإن بنك الفجيرة الوطني مستعد بشكل جيد للتكيف مع نمو أعماله.

وأشارت إلى أنه بنظرة مستقبلية واعدة، سيستمر البنك في الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة ذات الجودة مع مراعاة انتعاش القطاع النفطي الذي سيدفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022. في حين أن وجود قطاع غير نفطي قوي سيضيف المزيد من النمو بفضل برنامج الإصلاح الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك إحراز تقدم في عدد من المبادرات المهمة، ويدعم التركيز المعزز على ممارسات الأنشطة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تظل أساسية لتميز بنك الفجيرة الوطني من أجل مستقبل مستدام.

ودائع

ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 1.6% ليصل 32.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 10.7٪ عن 30 سبتمبر 2021. ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.3٪ لتصل 44.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار درهم في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9٪ عن 30 سبتمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز