اقتصاد دبي يعزز نموه بمؤشرات متصاعدة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت القطاعات الرئيسة في اقتصاد دبي تسجيل قفزات جديدة معززة من مؤشرات النمو المتصاعد، وخصوصاً في قطاعات السفر والعقارات، واستضافة الفعاليات والتجارة.

ونقلت طيران الإمارات أكثر من 10 ملايين راكب على نحو 35 ألف رحلة إلى 130 وجهة خلال الصيف، وعززت طيران الإمارات عملياتها لخدمة العملاء خلال موسم الصيف، حيث أعادت خدمتها اليومية إلى لندن ستانستيد، وزادت الرحلات إلى 33 مدينة في الصيف على الخطوط الرئيسة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجهات العطلات المفضلة.

وسجل القطاع العقاري في دبي خلال أغسطس الماضي 9734 صفقة بيع بقيمة 24.31 مليار درهم، محققاً بذلك نمواً بنسبة 70 % في عدد الصفقات و64 % نمواً في قيمة المبيعات مقارنة بشهر أغسطس من العام 2021، وذلك بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك.

كما واصلت «دي إكس بي لايف» ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي مسيرة النموّ في حجم أعمالها خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، محققةً زيادةً بنحو 10 % مقارنةً بالنصف الأول من 2019، معززة بذلك مكانة دبي في صناعة الفعاليات.

وحققت الأنشطة المرتبطة بالفعاليات عوائد مرتفعة، وامتدّ الأثر الإيجابي لها إلى قطاعات السياحة والطيران والفنادق والأسواق التجارية بصورة واضحة.

وسجلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نمواً كبيراً في نشاطها التجاري، والذي بلغت قيمته الإجمالية 454.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 19 % خلال العام 2021، مقارنة بنحو 382.8 مليار درهم حققتها خلال العام 2020، تأكيداً على دور المنطقة الحرة لجبل علي في دعم النمو الشامل لاقتصاد الإمارة.

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