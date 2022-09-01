24.3 ملياراً مبيعات عقارات دبي في أغسطس

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجل القطاع العقاري في دبي خلال شهر أغسطس الماضي 9734 صفقة بيع بقيمة 24.31 مليار درهم، محققاً بذلك نمواً بنسبة 70 % في عدد الصفقات و64 % نمواً في قيمة المبيعات مقارنة بشهر أغسطس من العام 2021 الذي سجل 5704 صفقات بقيمة 14.77 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وترسخ ثقة المستثمرين في جدوى الاستثمار العقاري.

وبالمقارنة مع شهر يوليو من العام الجاري الذي سجل 7159 صفقة بيع بقيمة 20.98 مليار درهم، فإن نمو عدد صفقات أغسطس يبلغ 36 % مع نمو بـ 16 % في قيمة المبيعات.

وتوزعت المبيعات العقارية في دبي خلال الشهر الماضي على 7014 وحدة سكنية بقيمة 12.3 مليار درهم، و 875 مبنى بقيمة 1.8 مليار درهم و1845 أرضاً بقيمة 10.2 مليارات درهم.

وسجلت العقارات المنجزة 5335 صفقة بيع بقيمة 15.7 مليار درهم، شملت 3214 وحدة سكنية و 276 مبنى و 1845 أرضاً، مستحوذة بذلك على نحو 55 % من عدد الصفقات و64 % من إجمالي قيمة المبيعات المحققة خلال الشهر، أما العقارات على الخارطة فسجلت 4399 صفقة بيع بـ 8.56 مليارات درهم لـ 3800 وحدة سكنية و599 مبنى.

وخلال الشهر الماضي تم تسجيل 1903 رهون عقارية بقيمة 9.56 مليارات درهم، بالإضافة إلى 493 هبة بقيمة 2.14 مليار درهم، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية المسجلة في أغسطس من العام الجاري 36 مليار درهم بما يشمل المبايعات والرهون والهبات.

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