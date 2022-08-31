454.7 مليار درهم تجارة «جافزا» بنمو 19 % خلال 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) المنشأة الرائدة والتابعة لـ«دي بي ورلد»، نمواً كبيراً في نشاطها التجاري والذي بلغت قيمته الإجمالية 454.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 19 % خلال العام 2021، مقارنة بنحو 382.8 مليار درهم حققتها خلال العام 2020، تأكيداً على دور المنطقة الحرة لجبل علي في دعم النمو الشامل لاقتصاد الإمارة.

وأرجعت المنطقة الحرة لجبل علي هذا النمو اللافت بشكل رئيس إلى الزيادة المضطردة في عدد الشركات المُسجّلة في «جافزا» والتي بلغت نسبتها 18.6 في المئة خلال 2021، ليتجاوز عددها الكلي 9,000 شركة.

وقد استحوذ قطاع التجزئة والتجارة العامة على حصة تفوق 25 % من الشركات الجديدة المُسجّلة في جافزا، ليكون بذلك القطاع الأكبر من شركات المنطقة الحرة، تلاه قطاع الإلكترونيات والأدوات الكهربائية بحصة بلغت 10 %، ثم قطاع المركبات والنقل، الذي يمثل نحو 9 % من شركات جافزا، في حين سجلت قطاعات عدة تحسناً كبيراً في معدلات أدائها، وفي مقدمتها قطاع الأدوات الكهربائية والآلات، وقطاع مواد البناء والمنتجات الإلكترونية، وقطع غيار السيارات.

نجاح لافت

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «نشعر بفخر كبير لما حققناه خلال الفترة الماضية؛ لاسيما منذ العام 2020، والذي برزت فيه تحديات أعادت تشكيل المشهد العالمي لسلاسل التوريد؛ ففي حين أحدثت جائحة كوفيد 19 اضطرابات كبرى في عمليات تدفق التجارة، تمكنّا بنجاح كبير في جافزا من المحافظة على استمرارية سير العمليات التجارية لنا ولعملائنا، بفضل استثماراتنا الرقمية وبنيتنا التحتية المتطورة، التي ساعدت على انسيابية عملياتنا والمحافظة على تنافسيتنا. وسنواصل البناء على نجاحاتنا والاستثمار في منظوماتنا ومنصاتنا الرقمية والعمل مع شركائنا، لضمان تدفق التجارة بشكل انسيابي».

وعلى الرغم من تكدّس البضائع في العديد من موانئ العالم نتيجة للإغلاقات وعوامل أخرى عديدة أعاقت تدفق السلع خلال فترة الجائحة، استمرت حركة التجارة في جافزا نظراً لقرب موقعها من ميناء جبل علي، أحد أكبر الموانئ البحرية في المنطقة، ومطار آل مكتوم الدولي الذي تتعدد من خلاله أنماط التواصل التجاري.

خدمات رقمية

ومن خلال توظيف قدرات «دبي التجارية»، النافذة الموحّدة والمنصة الرقمية المتكاملة لشركات التجارة والخدمات اللوجستية، تمكّن عملاء جافزا من الوصول بكل سهولة إلى البيانات الفورية لسلاسل التوريد العالمية، حيث وفّرت خدمات المنصة الرقمية تفاصيل المعلومات الحيوية المتعلقة بالسلع والمنتجات المختلفة مباشرة من مصادر إنتاجها، وأتاحت قدرة الحصول على عروض الأسعار الفورية للمساعدة في تأمين أفضل الصفقات التجارية.

إضافة إلى تلك المزايا، تم حديثاً إنشاء «سوق ييوو» في قلب جافزا، ليصبح سوق المنطقة الحرة الذكية الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي أحدث ثورة في الحركة التجارية عبر نجاحه في تلبية متطلبات قطاعي البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، وتوفير حلول تجارية متقدمة وشاملة، لتؤكد جافزا مجدداً عبر تلك الإمكانات الهائلة التي تقدمها أنها مركز الأعمال المثالي والمنطقة الموثوقة لتسهيل حركة التجارة عالمياً.

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