10 ملايين مسافر نقلتهم طيران الإمارات خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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نقلت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، أكثر من 10 ملايين راكب على نحو 35 ألف رحلة إلى 130 وجهة خلال الصيف.

وعملت طيران الإمارات، التي كانت تتوقع العودة القوية للسفر صيفاً، بالتعاون مبكراً مع شركائها في المطارات لتشغيل رحلاتها المنتظمة والحد من أي اضطرابات في الحركة، وتلبية طلب العملاء في الالتحاق بعطلاتهم ورحلاتهم المخطط لها للسياحة وزيارة العائلات والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

كما عززت طيران الإمارات عملياتها أيضاً لخدمة العملاء خلال الموسم الصيفي الذي يشهد إقبالاً على السفر، حيث أعادت خدمتها اليومية إلى لندن ستانستيد، وزادت الرحلات إلى 33 مدينة في الصيف على الخطوط الرئيسية عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجهات العطلات المفضلة، مثل سيشيل والمالديف والمكسيك وميامي.

وفي يونيو، أضافت طيران الإمارات تل أبيب إلى شبكتها العالمية. كما أضافت في يوليو رحلة يومية ثالثة إلى لندن غاتويك لخدمة المسافرين المتأثرين بخفض السعة في لندن هيثرو.

وعلى الأرض، أعادت طيران الإمارات فتح وتشغيل 32 صالة من صالاتها المتميّزة، بما في ذلك 25 صالة خاصة في المطارات الرئيسية عبر شبكة خطوطها، لتزويد المسافرين الدائمين ومسافري الدرجتين الأولى والأعمال بملاذ للراحة والانتعاش خلال رحلاتهم. كما أعادت خدمات النقل المجانية من وإلى المطارات الخاصة بعلامتها التجارية مع خدمة السيارة مع سائق Chauffeur Drive لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال في غالبية المدن التي تخدمها.

ويستخدم مطار دبي الدولي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، الملايين من عملاء طيران الإمارات، وصولاً ومغادرةً وعبوراً، كل شهر. وقد حرصت الناقلة على ضمان سلاسة العمليات في مركزها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بتوفير موارد وعناصر بشرية إضافية في جميع مرافق المبنى 3 في المطار.

واستفاد المسافرون من استثمارات طيران الإمارات في الخدمات والمبادرات الرقمية لتقليل أوقات الانتظار، وتسهيل تدفق وانتقال العملاء عبر المطار لإكمال إجراءات سفرهم والانطلاق نحو وجهاتهم بسلاسة ويسر.

وتواصل طيران الإمارات إعادة بناء شبكتها وسعتها مع تخفيف قيود السفر، وتعمل حالياً بنسبة 74% من شبكتها/ سعتها قبل الجائحة، وتستهدف الوصول إلى 80% بحلول نهاية العام. وأعادت طيران الإمارات إلى الخدمة جميع طائراتها البوينغ 777 ونحو 80 من طائراتها الإيرباص A380. وسوف تبدأ في نوفمبر المقبل برنامجاً بتكلفة ملياري دولار أمريكي (أكثر من 7.7 مليارات درهم) لتحديث مقصورات 120 من طائراتها، بما في ذلك إضافة مقصورة درجتها السياحية الممتازة الجديدة.

أرقام الصيف

• 3.8 ملايين مسافر أنهوا إجراءاتهم عبر الإنترنت على emirates.com وتطبيق طيران الإمارات Emirates App.

• 500 ألف مسافر استخدموا 22 كشكاً للخدمة الذاتية في إنهاء إجراءاتهم و38 مرفقاً لتسليم الأمتعة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

• 11 ألف مسافر استفادوا من خدمة طيران الإمارات لإنهاء الإجراءات من المنزل، وتخطوا الطوابير في المطار واتجهوا مباشرة إلى كاونترات الهجرة والفحص الأمني.

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