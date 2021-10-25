3.6 مليارات درهم أرباح "ألفا ظبي" في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – البيان

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «ألفا ظبي القابضة» إلى 3.65 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بزيادة بنحو 185 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن إيراداتها ارتفعت إلى 11.4 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل 341% نموا سنويا مدفوعة بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الذي كان ولا يزال يشهد طلباً هائلا خلال الجائحة، بالإضافة إلي إيرادات الاستثمارات العقارية وأعمال البناء والتشييد والأعمال الصناعية.

وذكرت الشركة أنه تم تسجيل إجمالي ربح بقيمة 3.76 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي للاستحواذات الحاصلة خلال العام 2021، ومنها الاستحواذ على كامل الحصص في شركة مربان للطاقة المحدودة والاستحواذ على 70% من أسهم شركة موارد القابضة للاستثمار.

وأكدت الشركة التزامها بدعم وتعزيز استثماراتها بالأنشطة الأساسية للشركة لتحقيق النمو المستمر من خلال إضافة العديد من الموجودات التشغيلية المتميزة الجديدة وعمليات الاستحواذ ودمج الأعمال خلال الأشهر القادمة، وتطوير خطط وسياسات الحوكمة بالمجموعة ولدى محفظتها الاستثمارية بغرض تدعيم نمو الأعمال بأطر رقابية محوكمة وفعالة.

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