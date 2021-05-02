استبيان بيت.كوم ويوجوف: 7 من كل 10 مهنيين في الإمارات يفضلون هيكلاً ثابتاً للأجور

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021، الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، عن تصورات وانطباعات الموظفين عن الرواتب والحوافز المُقدمة لهم في شركاتهم. حيث أظهر الاستبيان أن حوالي ثلثي المجيبين (63%) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتقدون أن الرواتب إما تزداد أو تبقى على حالها في بلد إقامتهم.

فيما يتعلق بالراتب، صرح 53% من المجيبين في الإمارات أن حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما صّرح 33% أنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، وقال 14% إنها تتضمن الراتب الأساسي والمزايا والعمولات.

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، فيفضل 68% من المجيبين الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100%، بينما يفضل 19% الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بأجر متغير يتضمن العمولات والحوافز.

وشملت المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في الإمارات: التأمين الصحي الشخصي (41%)، وبدل تذاكر السفر (34%)، والمكافآت (30%)، وبدل السكن (22%).

من ناحية أخرى، قال 68% من المجيبين في الدولة إن شركتهم تقدم حالياً مكافأة نهاية الخدمة. وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يكشف استبيان الرواتب لعام 2021 عن معلومات مفيدة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، تشمل هيكل الرواتب الحالي ومستوياتها، ومعدل الرضا عن الرواتب، والتصورات المرتبطة بتكلفة المعيشة والنفقات، مما يقدم لمحة عامة عن سوق العمل والاقتصاد ككل. ويتعين على أصحاب العمل اليوم الاهتمام بحزمة التعويضات التي يتم تقديمها للموظفين، والنظر في توقعاتهم تجاه الرواتب.

ومن المثير للاهتمام أن 31% من المجيبين صرحوا عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 31% آخرون أن ولاءهم يرتبط إلى حد كبير بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم. وإلى جانب الراتب، فإن طبيعة المسؤوليات اليومية (32%)، وفرص التقدم الوظيفي (30%)، وسمعة الشركة (26%)، تعتبر من العوامل المعززة للولاء.

وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، قال 55% من المجيبين في الدولة إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في نفس قطاع عملهم، بينما قال 36% بأنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

المدخرات والنفقات

وفيما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد حوالي 7 من 10 مجيبين (69%) في الإمارات بأنهم أفضل حالاً أو يعيشون مستوى مماثل لأفراد جيلهم في بلد إقامتهم. وقال حوالي 6 من 10 مجيبين (57%) إنهم قادرون على توفير جزء من دخلهم الشهري، بينما صرح 43% بأنهم يقومون بتحويل ما يصل إلى 50% من مدخراتهم إلى وطنهم الأم.

من ناحية أخرى، قال 17% من المجيبين بأنهم يقومون باستثمارات مالية منتظمة، حيث يقوم 24% منهم بالاستثمار في عملهم الخاص.

ويعمل 52% من المجيبين في الإمارات في نفس القطاع الحالي منذ مدة تصل إلى 6 سنوات، كما صرح 80% من المجيبين بأنهم يعملون في نفس الشركة الحالية منذ مدة 6 سنوات أو أقل، مع إشارة 46% إلى أنهم يعملون في نفس الشركة منذ مدة تقل عن ثلاث سنوات.

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