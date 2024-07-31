دبي تستعد لاستقبال مزيد من أثرياء بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي لاستقبال مزيد من الأثرياء من بريطانيا، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية بعد توقعات تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح لترسخ نفسها وجهة أولى لأثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، وبنك يو بي إس السويسري بهجرة 17 % من أصحاب الملايين المملكة المتحدة بحلول 2028.

وأكد تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة، أن دبي تستعد لاستقبال مزيد من الأثرياء من بريطانيا، ما يبرهن على أن دولة الإمارات تسير على الطريق لتصبح المقصد الأول للأثرياء في العالم للعام الثالث على التوالي، وفي الوقت ذاته، توقع بنك «يو بي إس» السويسري انخفاض عدد أصحاب الملايين في المملكة المتحدة، التي تعد بالفعل مصدراً كبيراً للوافدين إلى الإمارات، بنسبة 17% بحلول عام 2028.

ويبدو أن أصحاب الثروات الكبيرة يختارون وجهتهم الجديدة بدافع البحث عن فرص أفضل، والأماكن ذات معدلات ضريبية منخفضة مثل دبي التي تتميز بشواطئ رملية أكثر جذباً، مع ارتفاع التكاليف والضرائب في بلدانهم الأصلية.

وقال كريم جيثا، أحد المستثمرين الكبار والذي انتقل للإمارات من المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا، لـ«سي إن بي سي»: هناك عوامل جذب وطرد لهذا الاتجاه الذي يختار فيه الأثرياء الانتقال إلى دبي. وأضاف أن عوامل الطرد تشمل احتمال زيادة الضرائب تحت حكومة العمل الجديدة، فعلى سبيل المثال، كان أحد وعود حزب العمال هو فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما سيرفع التكلفة بنسبة 20%. وأشار إلى أن عوامل الجذب تتضمن سمعة دبي كمدينة آمنة للغاية، والتأشيرات التي تشجع على الإقامة في دبي.

أعداد قياسية

ووفقاً لتقرير «هينلي»، من المتوقع أن تشهد الإمارات تدفقاً صافياً قياسياً يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024. وذكر تقرير «سي إن بي سي»، أن الرقم يمثل ضعف عدد المليونيرات الذين يتوقع أن يرحب بهم البلد صاحب المركز الثاني على القائمة، وهو الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يستقبل تدفقاً صافياً يبلغ 3800 مليونير في الفترة الزمنية نفسها.

وقال التقرير: بفضل عدم وجود ضريبة الدخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر، والموقع الاستراتيجي، ترسخت الإمارات كوجهة رقم واحد في العالم لهجرة المليونيرات.

وفي حين أن معظم المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات يأتون من الهند والشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، إلا أن التقرير أضاف إنه من المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى دبي البراقة أيضاً.

نمو اقتصادي

وقالت سونيتا سينغ دلال، الشريكة في شركة «حوراني للثروة الخاصة والمكاتب العائلية» في دبي، إن التنمية والإصلاحات في نظام إدارة الثروة بالإمارات هي السبب في جزء كبير من هذا النجاح. وأضافت: في أقل من خمس سنوات، أدخلت الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً يوفر للأثرياء مجموعة من الحلول المبتكرة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتعزيزها. وتساعد عوامل مثل البنية التحتية الحديثة ونظام المدارس الدولية القوي، والاتصال الجغرافي، وانخفاض معدلات الجريمة، وعدم وجود ضريبة الدخل، وتأشيرة العمل عن بُعد، والتأشيرة الذهبية وعدد من حوافز الاستثمار أيضاً على جذب الأثرياء إلى دبي.

أثرياء بريطانيا

على النقيض من ذلك، يتوقع تقرير ثروة العالم العالمي لـ «يو بي إس» أن ينخفض عدد أصحاب الملايين في بريطانيا من 3.06 ملايين العام الماضي إلى 2.54 مليون بحلول 2028. لكن من المهم ملاحظة أن عدد أصحاب الملايين الكبير في المملكة المتحدة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم، يشمل العديد من المقيمين الأجانب من أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط وغيرها.

وبحسب «سي إن بي سي»؛ فإنه بعد أن بدأت الحكومة البريطانية في إلغاء وضع «غير المقيم»، الذي سمح للأثرياء وغالباً الأجانب بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل الخارجي، فإن الكثير من هؤلاء السكان سيتطلعون إلى التخلي عن إقاماتهم في المملكة المتحدة.

وقالت هانا وايت، مديرة مؤسسة الحكومة المستقلة في لندن، في تقرير «هينلي»: هناك خطر أن يتسارع التدفق الخارجي الناجم بالفعل عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا بسبب مزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها.

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