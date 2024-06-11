أثرياء العالم يتهافتون على اقتناص عقارات دبي الفاخرة

المصدر: (دبي - البيان)

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عززت عقارات دبي جاذبيتها لأثرياء العالم مع تهافتهم على اقتناص العقارات الفاخرة فيها، حيث شهد السوق العقاري أمس بيع شقتين بلغت قيمتهما 270 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، شهد السوق صفقة بيع شقة سكنية على الخارطة في جزيرة جميرا باي ضمن مشروع «بولغاري لايت هاوس» بسعر 148 مليون درهم، تبلغ مساحتها 11.6 ألف قدم مربع أي ما يعادل 12712 درهماً للقدم المربع.

كما بيعت شقة سكنية ثانية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بسعر 122 مليون درهم ضمن مشروع «Six Senses Residences» وتبلغ مساحتها 26.5 ألف قدم مربع أي ما يعادل 4601 درهم للقدم المربع.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 4.56 مليارات درهم تمت عبر 1465 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1234 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 125 مبايعة لأراضٍ، و1037 مبايعة لوحدات سكنية و72 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا مبايعات أمس من حيث القيمة بـ 234 مليون درهم عبر 17 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة ميدان ون بقيمة 202 مليون درهم نتجت عن 313 صفقة، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 بـ 162 مليون درهم عبر 37 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 964 مليون درهم تمت عبر 189 معاملة، منها 50 رهناً لأرض، و185 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، وكان أبرزها رهن لقطعة أرض سكنية في منطقة البرشا الثالثة بقيمة 752 مليون درهم، كما شهد السوق تسجيل 42 هبة بقيمة 799 مليون درهم.

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