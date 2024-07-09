7.3 ملايين مقعد على الرحلات الجوية من الإمارات يوليو الجاري

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الإمارات بنسبة 9 % لتصل إلى 7.32 ملايين مقعد خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة مع 6.7 ملايين مقعد مجدول خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب التقرير الشهري، تصدرت الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مطارات الدولة على 31.11 % من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة والتي جدولت 23.53 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.

وأظهر التقرير أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، أضافت خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024 نحو 604.5 آلاف مقعد، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطارات المحلية في ظل ارتفاع الطلب على السفر من وإلى الإمارات.

ووفقاً لبيانات المؤسسة الدولية، حلت السعودية في المركز الثاني بالمنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال يوليو بنحو 6.6 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.8 مليون مقعد، ثم إيران الرابع بنحو 1.5 مليون مقعد.

مطار دبي يتصدر

على صعيد المطارات فقد جاء مطار دبي في المركز الأول بأكثر من 5 ملايين مقعد بنمو 4.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.8 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.2 مليون مقعد، ثم جاء في المركز الرابع مطار الرياض بنحو 2 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نموا في المنطقة بنسبة 29.3 % مسجلاً 1.44 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية الغادرة خلال الشهر الجاري.

وبحسب التقرير ارتفعت السعة في الشرق الأوسط بنسبة 7.8 % هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث تقود الإمارات والسعودية النمو على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية.

وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر خلال العام الجاري مع زيادة عدد الرحلات والوجهات التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية. وأشارت إلى أن اتفاقيات النقل الجوي الجديدة التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى ستؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية وبالتالي زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات.

وتتمتع الإمارات بعلاقات دولية قوية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال خدمات النقل الجوي التي ترتبط بها الدولة مع العديد من دول العالم إلى 190 اتفاقية ومذكرة تعاون، وهو ما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدولة، ويخلق فرصاً لنمو التبادل التجاري والسياحي بين الإمارات ومختلف دول العالم.

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