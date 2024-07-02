طيران الإمارات تكشف أول مجموعة وجهات لبوينغ 777 المحدثة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن أول مجموعة من الوجهات التي استخدمتها طائرات بوينغ 777 المحدثة والمزودة بأحدث المقصورات الداخلية، حيث تعتزم الناقلة إطلاق طائراتها المحدثة إلى جنيف وطوكيو هانيدا وبروكسل، لتمنح العملاء مزيداً من الفرص لتجربة الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب الجيل الجديد في مقاعد درجة الأعمال التي تظهر لأول مرة على متن الطائرة بتوزيع 1-2-1. وبدأ توفير الحجوزات وتذاكر رحلات طيران الإمارات إلى جنيف وطوكيو هانيدا وبروكسل بطائرة بوينغ 777 المحدثة، اعتباراً من أمس .

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «تمثل إضافة طائرات بوينغ 777 المحدثة إلى أسطولنا، فرصة مثالية لتوسيع نطاق منتجاتنا التي نالت استحساناً كبيراً مثل الدرجة السياحية الممتازة إلى المزيد من الوجهات التي نخدمها بهذه الطائرات ضمن شبكتنا، علاوة على تنوع خيارات المقاعد في درجات الطائرة الأربع.

على غرار تحديث مقصورات طائرات الإيرباص A380، تمتاز طائرة البوينغ 777 المحدثة بتصميمات داخلية جديدة، وتوفر أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، حيث تتضمن تصاميم حديثة وتشطيبات متميزة للديكورات الداخلية للمقصورات، إلى جانب المقصورة الجديدة لدرجة الأعمال التي توفر المزيد من الخصوصية لعملائنا، بالإضافة إلى اللمسات المدروسة الأخرى التي تؤكد عروض منتجاتنا القيّمة وذات الجودة العالية.

وستشغّل طيران الإمارات أولى طائرات بوينغ 777 المحدثة والمزودة بأحدث منتجات الناقلة على عدد من الوجهات، مع العلم أنه قد يتم تقديم موعد تشغيل الطائرات إذا تم الانتهاء من عملية التحديث في وقت أبكر. تتضمن هذه الوجهات جنيف عبر الرحلة إي كيه 83/84 اعتباراً من 11 أغسطس، وطوكيو هانيدا: عبر الرحلة إي كيه 312/313 اعتباراً من 1 سبتمبر. وبروكسل عبر الرحلة إي كيه 183/184 اعتباراً من 11 سبتمبر.

واعتباراً من الأمس، تخضع أول طائرة بوينغ 777 لعملية تجديد المقصورة الداخلية. وسيستغرق تحديث كل طائرة نحو أسبوعين قبل إعادتها إلى الخدمة.

إقامات فندقية مجانية

من ناحية أخرى، أطلقت طيران الإمارات عروضاً مشوقة لمساعدة المسافرين الذين يخططون لزيارة دبي أو العابرين منها على تحقيق أقصى استفادة من عطلتهم الصيفية، عبر توفير إقامات مجانية في أحد أشهر فنادق الإمارة.

واعتباراً من أمس وحتى 21 يوليو، سيستمتع المسافرون الذين يشترون تذكرة ذهاب وعودة في الدرجتين الأولى أو الأعمال مع طيران الإمارات، بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي الفاخر من فئة الخمس نجوم. بينما سيستمتع المسافرون في الدرجتين السياحية الممتازة أو السياحية بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة.

ويسري العرض على جميع تذاكر الذهاب والعودة للسفر إلى دبي أو عبرها لمدة تزيد على 24 ساعة، للعملاء المسافرين خلال الفترة ما بين 4 يوليو و15 سبتمبر. وتعد دبي الوجهة الصيفية المثالية للمسافرين، حيث تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة في كل جزء من المدينة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بشواطئها الساحرة، وهندستها المعمارية المستقبلية، ومرافق التسوق المتطورة، ومطاعمها الفريدة والمتنوعة، مع العديد من الأنشطة التي تلائم جميع الأذواق والأعمار.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يستمتع زوار دبي بالعديد من الخيارات خلال الصيف، فمع انطلاق مهرجان الترفيه والتسوق السنوي في المدينة، مفاجآت صيف دبي، سيتمكن المتسوقون والسياح من تجربة مجموعة لا حصر لها من الأنشطة وزيارة العديد من معالم المدينة السياحية. وتوفر طيران الإمارات إقامات فندقية مجانية للعملاء المسافرين إلى دبي وعبرها، ما يحفّز المسافرين على زيارة الإمارة، سواءً للمرة الأولى أو لتكرار الزيارة، وبما يجسّد التزامنا بدعم مسيرة النمو في دبي كوجهة سياحية عالمية على مدار العام».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعكس مبادرة طيران الإمارات التزامها الراسخ بالتميز في خدمة العملاء وطرح مكافآت وحوافز لا تضاهى. تزخر دبي بالعديد من مناطق الجذب السياحي والمنتزهات عالمية المستوى، إلى جانب تنظيم واستضافة المهرجانات والأنشطة والفعاليات الترفيهية. ومن هذا المنطلق، يعتبر هذا الوقت الأنسب لاستكشاف كافة تجارب المدينة، ونتوقع الترحيب بالمزيد من الضيوف، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه طيران الإمارات وجي دبليو ماريوت ماركيز».

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