38929 رحلة شغلتها «فلاي دبي» خلال 4 أشهر بنمو %12

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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شغلت فلاي دبي نحو 38929 رحلة خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنمو 12.2% مقارنة بـ 34685 رحلة شغلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مواصلة الناقلة عملياتها التوسعية مع استلام طائرات جديدة.

وبحسب بيانات حصلت عليها «البيان» فقد شغلت فلاي دبي خلال يناير الماضي نحو 9869 رحلة، و9473 رحلة في فبراير و9794 رحلة في مارس و9793 رحلة في فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات أن فلاي دبي شغلت 6.76 ملايين مقعد على رحلاتها خلال الفترة من يناير إلى نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 6.01 ملايين مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 12.4%.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد رحلات الناقلة خلال الشهور المقبلة لاسيما مع افتتاحها نحو 10 وجهات صيفية اعتباراً من 14 يونيو، والتي تتمثل في باتومي ودوبروفنيك وبودروم وطرابزون وتيفات وميكونوس واولبيا وكورفو وسانتوريني وسوتشي الأمر الذي من شأنه أن يوفر خيارات متنوعة للمسافرين.

سجلت فلاي دبي، نمواً مستداماً في أعداد المسافرين منذ بداية العام، إذ نقلت نحو 5 ملايين مسافر من أول يناير وحتى 28 أبريل الماضي، وذلك بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي.

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