4.4 ملايين مسافر متوقع عبر مطار دبي خلال أسبوعين

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد حركة السفر عبر مطار دبي حالة من النشاط الكبير مع بدء موسم الأعياد، وقيام مئات الآلاف من المسافرين بالسفر لقضاء العطلات مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو استكشاف وجهات جديدة ومثيرة فيما يتأهب المطار لذروة سفر في رأس السنة.

وكشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد، حيث يتوقع أن يستقبل نحو 4.4 ملايين مسافر، بين اليوم حتى 31 الجاري وبمتوسط حركة مرور يومية بنحو 258 ألف مسافر من وإلى دبي، ومن المتوقع أن تسجل حركة السفر ذروتها 22 الجاري، حيث يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن يشهد مطار دبي نمواً في أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوعين الأخيرتين من العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي، على متن الرحلات المباشرة على مدار 6 أيام، من 22 وحتى 24 ديسمبر ومن 29 وحتى 31 ديسمبر بدعم تزايد جاذبية الإمارة السياحية ووجهة للفعاليات والتجزئة والسفر.

وتأتي استعدادات مطارات دبي، في وقت تسعى خلاله إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم، أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد، أو من مسافري «الترانزيت».

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