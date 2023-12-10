طيران الإمارات تعزز نجاحاتها على 11 خطاً عبر «الحرية الخامسة»

المصدر: (دبي – لؤي عبد الله)

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عززت طيران الإمارات شبكة رحلاتها العالمية، عبر آلية «الحرية الخامسة»، التي تتيح للناقلة تسيير رحلات إلى وجهتين مختلفتين دون المرور بدبي، ما انعكس على نمو السعة المقعدية وزيادة تنافسيتها عالمياً.

وحققت طيران الإمارات نجاحاً كبيراً على رحلاتها عبر 11 خطاً جوياً، تشغلها بحقوق «الحرية الخامسة»، ما ساهم في تعزيز إيراداتها.

ومن أبرز الخطوط التي تعمل عليها طيران الإمارات باستخدام «الحرية الخامسة» خط ميلانو – نيويورك، حيث تم نقل نحو مليوني مسافر خلال 10 سنوات، وبدأت الناقلة عملياتها على هذا الخط أكتوبر 2013 وتصدرت «طيران الإمارات» الناقلات العالمية على هذا الخط في عدد المسافرين تليها «دلتا» الأمريكية مع مليون و511 ألف مسافر.

وتمتلك طيران الإمارات قائمة من مسارات الحرية الخامسة تشمل رحلات من سيدني إلى كرايستشيرش، حيث يربط الخط بين أكبر مدينة في أستراليا، بأكبر مدينة في جزيرة الجنوب في نيوزيلندا باستخدام الإيرباص A380. وتشغل طيران الإمارات العملاقة A380 على خط بانكوك - هونغ كونغ، حيث تستغرق ساعتين و55 دقيقة.

ويعتبر خط أثينا – نيوارك واحداً من أطول رحلات الحرية الخامسة لطيران الإمارات بمدة 10 ساعات و45 دقيقة، وتعتبر الرحلة ذات أهمية كبيرة للناقل الوطني اليوناني «أيجيان إيرلاينز»، الذي وقّع اتفاقية للمشاركة بالرمز مع الناقلة الوطنية.

وفي أفريقيا، تشغل طيران الإمارات رحلاتها، مستفيدة من الحرية الخامسة، مع 3 خطوط هي خط أكرا – أبيدجان، وهي تعتبر من أقصر الرحلات بواسطة الحرية الخامسة التي تشغلها طيران الإمارات، بين العاصمة الغانية والعاصمة الاقتصادية لساحل العاج، لمدة ساعة واحدة وخط هراري – لوساكا، الذي يربط بين عاصمتي زيمبابوي وزامبيا، عبر بوينغ 777 إضافة إلى خط كوناكري – دكار عبر بوينغ 777، وتقدم الخدمة فقط من كوناكري إلى دكار، وليس في الاتجاه العكسي.

وإلى أمريكا اللاتينية، تشغل طيران الإمارات رحلات برشلونة - مكسيكو سيتي، باستخدام بوينغ 777، وتعتبر أطول رحلة للحرية الخامسة لطيران الإمارات بنحو 12.5 ساعة. ويعتبر خط ريو دي جانيرو - بوينس آيرس، من أنجح الخطوط، في ظل ارتفاع الطلب، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، تشغل طيران الإمارات رحلاتها على خط لارنكا – مالطا، وهي تستغرق ساعتين و55 دقيقة ويعتبر خط ماليه – كولومبو، من الخطوط المتميزة بالنسبة للناقلة عبر الحرية الخامسة حيث تستغرق هذه الرحلة 90 دقيقة.

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