طيران الإمارات تفوز بجائزة أفضل ناقلة في العالم

المصدر: البيان

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تصدرت طيران الإمارات حفل توزيع جوائز "ألترا ULTRAs 2023" بحصولها على جائزتين مرموقتين. فقد توجت بجائزتي "أفضل ناقلة جوية في العالم" و"أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط". وصوّت آلاف المسافرين حول العالم لأكبر ناقلة دولية في العالم، وذلك بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المتميّزة، وعروض القيمة الرائعة مقابل المال.

وتسلم توماس ناي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة تقديم الخدمات، الجائزتين خلال حفل أقيم في دبي بحضور عدد من كبار الضيوف والمدعوين والعاملين في صناعة السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يسعدنا تكريم طيران الإمارات مجدداً كواحدة من أفضل مقدمي تجارب السفر الفاخرة في العالم. فنحن لم نتوقف عن رفع المعايير إلى أعلى المستويات، وقد أعدنا خلال العام الماضي إدخال 10 طائرات A380 إلى الخدمة بعد تحديث التصاميم الداخلية للمقصورات وتركيب الدرجة السياحية بموجب برنامجنا التحديثي، كما وسّعنا شبكتنا العالمية إلى أكثر من 140 وجهة. وفي الوقت الذي نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم حلول ومنتجات مبتكرة والارتقاء إلى مستويات أعلى، فإننا نتقدم بالشكر لعملائنا الأوفياء لاختيارهم دائماً السفر معنا بتميّزٍ دائم".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة ألترا نيكولاس بيري: "مع عودة السفر الجوي بقوة بعد الجائحة، وخصوصاً في الدرجتين الأولى والأعمال، فإن المنافسة في قمة السوق تتزايد باستمرار. وعاد التركيز على الجودة والخيارات المتاحة للمسافرين الموسرين إلى أعلى المستويات. وفي النتيجة، فإن اقتناص طيران الإمارات مرةً أخرى جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم لعام 2023 هو أمر مثير للإعجاب حقاً ومصدر فخر لها".

أفضل تجارب السفر في كل درجة

تواصل طيران الإمارات الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات لضمان حصول عملائها على أفضل تجربة في الأجواء وعلى الأرض. فقد افتتحت الناقلة مؤخراً منشأة جديدة في مركز دبي المالي العالمي لإنجاز إجراءات السفر، ووسعت شبكتها العالمية بإطلاق خدمة جديدة إلى مونتريال، ووفرت خدمة الطلب المسبق للوجبات متيحةً بذلك للعملاء تحديد خيارات وجباتهم قبل السفر. كما توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً على متن الطائرة لجميع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات.

ويُعدّ فوز طيران الإمارات بهاتين الجائزتين شهادةً على مفهوم أن "السفر لا يتعلق فقط بالوجهة النهائية، بل بكيفية الوصول أيضاً"، وهو المفهوم الذي تجسّد في الحملة الإعلانية للعلامة التجارية بمشاركة نجمة هوليوود الشهيرة بينيلوبي كروز.

وكانت طيران الإمارات قد فازت مؤخراً بجائزة APEX World Class Airlines 2024 لتقديمها خدمة عملاء متميزة، ولعرضها أعلى المعايير العالمية للسلامة والرفاهية والاستدامة وتجربة السفر. ونالت الناقلة أيضاً جائزة الاتحاد الدولي لسلامة الطيران 2024 عن "أفضل وسائل الراحة على متن الطائرة"، تقديراً لمجموعة وسائل الراحة المستدامة التي تقدمها لركاب الدرجة السياحية.

وتشغّل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 ذات الجسم العريض، وتوفر مقصورات فسيحة ومنتجات مميزة على متن طائرة A380 مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن تحقيق عن أداء قياسي للنصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، حيث نقلت أكثر من 26 مليون مسافر عبر شبكتها الواسعة.

ويستمتع العملاء على الرحلات بدفء ضيافة طاقم الطائرة متعدد الجنسيات، الذي يضم أكثر من 160 جنسية، والمأكولات الإقليمية الفاخرة، ونظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يوفر حتى 6500 قناة تعرض أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست وغيرها.

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