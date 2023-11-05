مطار دبي الدولي.. صرحٌ متكامل لخدمة «مسافري الترانزيت»

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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نجح مطار دبي، في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً لمسافري الترانزيت، في ظل ما يقدمه من خدمات متنوعة جعلته صرحاً سياحياً متكاملاً، الأمر الذي وضعه على رأس قائمة أفضل المطارات على مستوى العالم لرحلات التوقف العابر «ترانزيت»، وقائمة أفضل مطارات المنطقة ضمن مؤشر الاتصال الجوي لعام 2023 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية مرموقة تشتهر بالفخامة الفائقة.

وتشير بيانات مؤسسة مطار دبي، إلى أن ما يقارب 45% من المسافرين عبر المطار من مسافري الرحلات العابرة «الترانزيت»، الأمر الذي يرجع إلى مستوى الخدمات التي يقدمها المطار، والتي جعلت منه مطلباً للعديد من المسافرين الذين باتوا يحرصون على السفر عبر مطار دبي الدولي عند حجز رحلاتهم غير المباشرة، للاستمتاع بالخدمات التي يقدمها، إضافة إلى شبكة الربط العالمية التي يوفرها المطار، والتي تصل إلى نحو 104 دول حول العالم، عبر أكثر من 90 شركة طيران.

وتستهدف دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل متواصل، بالتعاون مع مطار دبي، استقطاب فئة مسافري الترانزيت من خلال تعريفهم بالمقوّمات السياحية التي تتمتع بها دبي، وتشجيعهم على تمديد فترة إقامتهم في المدينة قبل التوجه إلى وجهتهم التالية، وتمكينهم من مغادرة أرض المطار لاختبار تجارب ممتعة في دبي، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تحفزهم على زيارة المعالم السياحية في الإمارة.

ويتميز مطار دبي، بتوفيره مساحات واسعة مخصصة للتسوق، تزخر بالمتاجر الفخمة التي تحمل العلامات التجارية الأشهر عالمياً، منها على سبيل المثال «أرماني»، «هوجو بوس»، «تشانيل»، «تيفاني أند كو»، «رولكس»، وغيرها الكثير.

وتُعد سوق دبي الحرة، واحدة من أكبر المساحات المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم، وتغطي مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مربع، إضافة إلى ذلك فقد أسهمت سوق دبي الحرة في رفع مكانة الإمارة من خلال الترويج للأحداث الدولية رفيعة المستوى، مثل: بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة سوق دبي الحرة أيرلندا المفتوحة، التي تحقق لدبي أكثر من مليار دولار من النقل التلفزيوني.

ويوفر مطار دبي، الكثير من وسائل الرفاهية الأخرى، بخلاف التسوق الفاخر، ومنها مركز للياقة البدنية المفتوح على مدار الساعة، وحمام سباحة كبير، وغرفة لحفظ الأغراض الشخصية مزوّدة بوحدات للاستحمام، فضلاً عن العديد من الحدائق المفتوحة لاستنشاق الهواء النقي.

وفضلاً عن ذلك، يمكن للمسافرين المتوقفين في المطار لفترات طويلة النوم في كبائن عازلة للصوت، مخصصة للنوم، يُطلق عليها اسم «مكعبات الغفوة»، وهي مجهزة بأسرّة وأجهزة تلفاز ذات شاشات تعمل باللمس.

وحال كان لدى المسافرين، فرصة للتوقف في مطار دبي بضع ساعات، فيمكنهم قضاؤها في فندق دبي الدولي، الذي يوفر مجموعة واسعة من الغرف والأجنحة الفاخرة والواسعة التي تناسب احتياجات الجميع، بما في ذلك أجنحة ملكية ورئاسية وغرف مخصصة لأصحاب الهمم. ويقع فندق دبي الدولي في المبنى رقم 3، ويزود ركاب الترانزيت باحتياجات الإقامة، أما مركز «كونكت» لرجال الأعمال فيقدم خدمات السكرتارية واستخدام قاعة الاجتماعات والمؤتمرات.

كما يوفر المطار، مجموعة الصالات الفخمة، حيث إن بعض الردهات تعود لشركات الطيران، بينما البعض الآخر منها مفتوح للمسافرين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، كما يمكن لكل المسافرين الدفع لدخول صالات «مرحبا».

ومن المفيد للمسافرين مع الصغار، التوجه إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، حيث تمتاز هذه المنشأة العائلية بحيز متكامل للأطفال يتضمن معدات لعب مبتكرة، وشاشات تعرض برامج الأطفال، إضافة إلى غرف لتبديل ملابس الأطفال لتأمين راحة العائلة.

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