«الاتحاد للطيران» تقدم صالات انتظار مبهرة في المبنى الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «الاتحاد للطيران» عن صالات الدرجات المميزة في المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، قبيل افتتاح المطار المرتقب في نوفمبر.

وتمتد صالات الاتحاد للطيران الجديدة المبهرة، على ثلاثة طوابق من الجانب الشمالي لمبنى الركاب A، وتقع بين الرصيفين C وD. وتتميز صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بخيارات واسعة من المأكولات ومساحات الاسترخاء والترفيه، التي تناسب جميع الضيوف، بما في ذلك بار كونستاليشون المذهل في قاعة السطح المقفلة.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: عند تصميم صالات انتظار ضيوفنا في مقرنا الجديد، المبنى A، دقّق فريقنا في أصغر التفاصيل، لضمان تجربة ستثير إعجاب ضيوفنا منذ لحظة دخولهم.

وتابع: تحتل الصالة مكانة مهمة في رحلة ضيوفنا، وقد أردنا توفير تجربة رائعة، ستجعلهم يرغبون في السفر مرة أخرى قريباً. بأسلوب الاتحاد الحقيقي، اعتمدنا الابتكار في التصميم، وسوف نقدم مجموعة مختارة من التجارب التي لا تنسى، سواء اختار ضيوفنا الاسترخاء أو الاستمتاع بخيارات الطعام المتنوعة أو الاستمتاع بمشروب منعش في بار كونستاليشون المميز.

وتستقبل صالات الاتحاد الضيوف المسافرين على درجة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد المؤهلين. كما يمكن للضيوف المسافرين على متن الدرجة الاقتصادية، والذين يرغبون في الاستمتاع بميزات الصالة الحصرية، الدخول مقابل رسم معين، في حال توفر الأماكن.

وتتميز الصالة بموقع ملائم، يصلها بثلاث بوابات، تسمح للضيوف بالصعود مباشرة من الصالة إلى الطائرة على رحلات مختارة بسلاسة وسرعة.

وداخل الصالة، يمكن للضيوف الاستمتاع بمنظر المدرج من القاعتين الشرقية والغربية، في جو من الهدوء والراحة، ومشاهدة حركة إقلاع وهبوط الطائرات.

وتتميّز صالة درجة الأعمال التابعة للاتحاد للطيران، مجموعة متنوعة من تجارب الطعام. فيقدّم مطعم ليوان جلوبال داينينغ أطباقاً مختلفة طوال اليوم، تتضمن محطات الطهي والمأكولات الإماراتية والشرق الأوسطية، إلى جانب الأطباق العالمية المستوحاة من الوجهات التي تشغّل إليها الاتحاد.

كما يمكن للضيوف اختيار تناول الطعام في صالة السطح في فترات محددة، والاستمتاع ببوفيه عالمي من الأطباق الساخنة والباردة.

وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأطعمة الخفيفة، تتوفر محطات متعددة في مختلف أنحاء الصالة، حيث يمكنهم تناول مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة.

اقرأ أيضاً:

افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي الدولي نوفمبر القادم

«الاتحاد للطيران» تسيّر أول رحلة تجارية من المبنى الجديد

«الاتحاد للطيران» تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة

«الاتحاد للطيران» توفر رحلة يومية إلى نيروبي

"الاتحاد للشحن" أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى مطار إيتشو هواهو في الصين

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز