«الاتحاد للطيران» تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت «الاتحاد للطيران» عمليات تدقيق السلامة التشغيلية التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» للمرة العاشرة على التوالي دون أية ملاحظات.

وحافظت «الاتحاد للطيران» على هذه النتيجة المثالية، منذ الحصول على أول شهادة لها في عام 2006، مما يعزز سجل «الاتحاد للطيران» في التزامها بمعايير السلامة في القطاع،

وتُظهر هذه النتائج التزام «الاتحاد للطيران» بالحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية، وصلاحية الطائرات لتقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لضيوفها.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في «الاتحاد للطيران»: تحتل السلامة في «الاتحاد للطيران» قمة أولوياتنا في كل ما نقوم به. تفخر «الاتحاد للطيران» بموظفيها لكونهم قادرين على الحفاظ، والالتزام على مثل هذا السجل على مدى السبعة عشر عاماً الماضية، وطوال فترة جائحة «كوفيد 19»، مما يرفع هذا الإنجاز إلى مستوى جديد تماماً.

في وقت سابق من سبتمبر من هذا العام اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بفعالية نظام إدارة السلامة في «الاتحاد للطيران»، ونالت أعلى الدرجات، التي تم تسجيلها على الإطلاق على مستوى الدولة، في إشادة لمعايير السلامة التي تتبعه الناقلة، واستخدامها لتقنيات رائدة في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سلامة عملياتها.

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