«الاتحاد للطيران» تسيّر أول رحلة تجارية من المبنى الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت «الاتحاد للطيران»، أمس، تسيير أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطارات أبوظبي، انطلقت إلى نيودلهي على طائرة من طراز «إيرباص A350-1000»، وبلغ عدد الركاب 359 شخصاً.

وافتتحت الرحلة بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومطارات أبوظبي، ورواد من القطاع ، إضافة إلى أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للشركة ، وإيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي، وفرانك مكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في المطار.

وقال أنطونوالدو نيفيس : «مستعدون للعمل على الفصل التالي من مسيرتنا انطلاقاً من مقرنا الجديد في مطار أبوظبي، وهذا المبنى قطعة معمارية رائعة ينسجم مع الطبيعية المحلية ويرتقي بتجربة السفر، ونتطلع لاستقبال مزيد من المسافرين ونواصل عملنا في التوسع في أسطولنا وشبكة وجهاتنا».

من جهتها، قالت إيلينا سورليني «الرحلة حدث بارز في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي. ويوفر مبنى المسافرين A طاقة استيعابية كبيرة ومرافق عصرية لشركات الطيران والمسافرين على حد سواء».

ويعد مبنى المسافرين A من الركائز الرئيسية في استراتيجية نمو الاتحاد للطيران، حيث يتمتع بقدرة استيعاب تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، ويوفر ربطاً مباشراً لأبوظبي بـ117 وجهة عالمية.

ويوفر المبنى خدمات سريعة ومتميزة لمسافري الدرجات الثلاث بتجربة بما في ذلك مرافق حديثة لتسجيل الحقائب ذاتياً وصالات بتشكيلة متنوعة من أساليب الطهي وخيارات تناول الطعام، إضافة إلى منطقة الصالة العلوية، ومساحات متعددة مخصصة للاستراحة، وسيتم نقل رحلات الاتحاد للطيران إلى مبنى المسافرين A بشكل تدريجي خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وخلال الفترة بين 9 و14 نوفمبر أيضاً، ستشغل «الاتحاد للطيران» رحلاتها من كل من المبنى A والمبنى 3، وابتداءً من الساعة 11 صباحاً في 14 نوفمبر، ستبدأ «الاتحاد للطيران» في تشغيل جميع رحلاتها من مبنى المسافرين A.

انتقال تدريجي إلى المبنى الجديد في الفترة من 9 إلى 14 الجاري

أنطونوالدو نيفيس:

نتطلع لاستقبال مزيد من المسافرين ونواصل التوسع في شبكة وجهاتنا

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