"الاتحاد للشحن" أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى مطار إيتشو هواهو في الصين

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن تسيير أولى رحلاتها إلى مطار إيتشو هواهو، لتصبح مع وصول طائرة بوينج 200-777 إلى المطار اليوم، أول شركة شحن جوي دولية تسيّر رحلاتها إلى المطار.

ويقع مطار إيتشو هواهو في مقاطعة هوبي الصينية، وتم تطويره ليصبح أول المطارات المتخصصة بالشحن في قارة آسيا والرابع على مستوى العالم.

ويحتضن المطار محطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز عبور للبضائع بمساحة 700 ألف متر مربع، حيث يشكل المطار بوابة للتجارة الجوية بين الصين وبقية دول العالم.

ومن المتوقع أن يفتتح المطار عشرة مسارات شحن دولية، و50 مساراً محلياً بحلول عام 2025، على أن تكون سعة الشحن والبريد السنوية 2.45 مليون طن.

ويأتي توسيع أعمال الاتحاد للشحن إلى مطار إيتشو هواهو في أعقاب توقيعها اتفاقية موسعة مع خطوط “ إس إف الجوية” ، لزيادة سعة الشحن الجوي بين الصين ومختلف أنحاء العالم عن طريق مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي.

وتعزز هذه الشراكة وصول عملاء الاتحاد للشحن وشركائها إلى 25 وجهة صينية محلية، بما فيها شنجن وهانجتشو وتشنجدو ونانجينغ.

وتتيح الاتفاقية لخطوط “ إس إف الجوية ” الاستفادة من الشبكة العالمية للاتحاد للشحن بهدف تعزيز خدمة الشحن السريعة الخاصة بها.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات لدى "الاتحاد للشحن": “ يعد إيتشو هواهو أول مطار متخصص في الشحن الجوي على مستوى المنطقة، حيث يربط بين خمس مجموعات من المدن على المستوى الوطني في الصين من خلال البنية التحتية للسكك الحديدية والممرات المائية والطرق السريعة والنقل الجوي”.

وأضاف أن تسيير رحلة شحن جوي بين أبوظبي وإيتشو يوفر فرصاً كبيرة بالتعاون مع خطوط “إس إف الجوية” الشريكة للاتحاد للشحن، مما يتيح للشركة توسيع وصولها إلى السوق الصينية، التي تُعد إحدى المناطق الرئيسية بالنسبة للشركة وعملائها وشركائها.

وأوضح أن المرافق المتطورة والتكنولوجيا الذكية المتوفرة في المطار تمثل مستقبل قطاع الشحن الجوي، مشيرا إلى أن الاتحاد للشحن تلتزم بتحقيق النمو المشترك وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والصين استناداً إلى النجاح الكبير الذي أحرزه المسار الجديد.

من جانبه، قال روبرت تشانغ، المدير التجاري لدى خطوط إس إف الجوية: “يستفيد المطار من موقعه وسط الصين لربط المدن الرئيسية في الدولة من خلال رحلات جوية تصل مدتها إلى ساعتين فقط. كما يوفر المطار خدمات شاملة تضم، على سبيل المثال، مركزاً للمناولة السريعة والفرز وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، إلى جانب احتضانه محطة للشحن الدولي”.

وأضاف أن المطار يساهم أيضاً في دعم عمليات خطوط إس إف الجوية، حيث نطمح أن يساهم هذا التطور الذي يشهده المطار في توفير قيمة أكبر ومزيد من الفرص بما يعزز الشراكة بين خطوط “إس إف الجوية ” والاتحاد للشحن.

من جهته قال لو جوي، سكرتير الحزب ورئيس مجلس إدارة شركة مطار هوبى الدولي اللوجستي المحدودة: “يسرّنا أن نشهد تسيير أولى رحلات الاتحاد للشحن إلى مطار إيتشو هواهو، والذي يشكل الإعلان الرسمي عن إطلاق خدمات الشحن الجوي بين أبوظبي وإيتشو”.

وأضاف "إيتشو هواهو" هو أول مطار متخصص بالشحن الجوي في آسيا والرابع على مستوى العالم، فضلاً عن كونه مشروعا ضخما لتعزيز الناتج القومي الصيني وبوابة للتجارة الجوية بين الصين وبقية دول العالم.

وأوضح أن تسيير رحلة أسبوعية للشحن الجوي بين أبوظبي وإيتشو تلعب دوراً فعالاً ومهماً في تعزيز العلاقات بين الصين والدول والمناطق في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال: " نتوجه بالشكر للاتحاد للشحن على دعمهم في تحقيق رؤية مطار إيتشو هواهو ليصبح مركزاً عالمياً للشحن الجوي، ونتطلع للتعاون معهم لتحقيق مزيد من الازدهار للطرفين وتعزيز التبادل التجاري بين دول مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تطوير المركز المشترك بين إيتشو وأبوظبي".

وتشكل إضافة مطار إيتشو إلى شبكة الاتحاد للشحن أحدث خطوة في إطار التزام الاتحاد للشحن المستمر تجاه السوق الصينية.

كما تسهم خدمة الشحن الجوي الجديدة بين أبوظبي وإيتشو في تمكين الاتحاد للشحن من تلبية الطلب المتزايد على سعة الشحن الجوي من الصين، فضلاً عن ترسيخ مكانتها بوصفها شريك الشحن الجوي المفضل في المنطقة.

وتعتزم الاتحاد للشحن مواصلة استكشاف فرص توسيع شبكتها وتوفير مسارات جديدة لشركائها وعملائها بين الصين ودولة الإمارات وباقي دول العالم.

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