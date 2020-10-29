مبيعات سامسونغ تسجل رقما قياسيا فصليا في الربع الثالث

المصدر: د ب أ

حققت مبيعات شركة سامسونغ للإلكترونيات رقما قياسيا فصليا، مدعوما بانتعاش مبيعاتها في الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية بفضل الطلب المتزايد في ظل جائحة فيروس كورونا والأداء الجيد في قطاع الرقائق على خلفية العقوبات الأمريكية على شركة هواوي الصينية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشركة أن مبيعاتها في الربع الثالث وصلت إلى 9ر66 تريليون وون(59 مليار دولار) بزيادة 8% على أساس سنوي، مسجلة رقما قياسيا فصليا منذ أن حققت 9ر65 تريليون وون في عام 2017.

كما قفزت أرباحها التشغيلية بنسبة 85ر58% على أساس سنوي إلى 3ر12 تريليون وون في الربع الثالث من هذا العام، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2018 عندما وصلت إلى 5ر17 تريليون وون.

وقالت سامسونغإن مبيعاتها للهواتف الذاكية في الربع الثالث قفزت بنسبة حوالي 50% عن الربع الذي سبقه مع إطلاق أحداث هواتف لها مثل جالاكسي نوت 20، وجالاكسي زد فولد 2، وغيرها.

ويتوقع خبراء أن يكون أداء سامسونغ في الربع الرابع أضعف من أداء الربع الثالث، على خلفية تعليق تزويد شركة هواوي بالرقائق، وانخفاض أسعار الرقائق، فضلا عن زيادة النفقات الترويجية للهواتف المحمولة مع إطلاق منافستها آبل أحدث منتجاتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز