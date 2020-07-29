كورونا يكبّد "ستاربكس" خسائر فصلية كبيرة

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة سلسلة المقاهي الأمريكية العملاقة ستاربكس أمس الثلاثاء عن تسجيل خسائر فصلية كبيرة، بعد أن شهدت تراجعا في مبيعات متاجرها عالميا بنسبة 40%.

وسجلت الشركة خسارة قدرها 46ر0 سنت للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 78ر0 دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت الخسارة أفضل بقليل من التوقعات. وفي الربع السابق، حققت الشركة ربحا قدره 32ر0 دولار للسهم.

وتراجعت الإيرادات إلى 2ر4 مليار دولار، بانخفاض قدره 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنه، علاوة على انخفاض المبيعات، تكبدت تكاليف إضافية بسبب الجائحة، بما في ذلك برامج الأجور وإجراءات السلامة.

ويغطي التقرير فترة الربع المالي الثالث ومدته 13 أسبوعا والمنتهي في 28 يونيو.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتراجع التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا بشكل معقول خلال الربع المقبل.

وبالرغم من جائحة كورونا، افتتحت الشركة 130 متجرا جديدا خلال الربع الأخير.

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